原标题：给扩大进口算算账 中国年进口值占全球1/10左右

11月10日，首届中国国际进口博览会交易额最终定格在578.3亿美元，这不仅让全球看到中国扩大进口的行动和决心，也让各国企业看到中国市场的巨大机遇和红利。今年以来，在已然不小的基数上，我国进口再次跑出加速度——海关总署数据显示，今年前11个月，我国货物贸易进口1.97万亿美元，同比增长18.4%。

进口领域的这些变化，引来不少关注和讨论。有人说，进口是花钱，出口才是赚钱，所以出口比进口好，这种观点对不对？世界经济增速放缓，保护主义、单边主义势头上升，在此背景下，我国为什么要主动扩大进口？国内消费持续升级，未来商品进口将呈现哪些趋势？扩大进口应当从哪些方面发力？近日，本报记者深入走访了部分消费者、企业和业内专家，给扩大进口算算账，也给上述问题寻找答案。

扩大进口为哪般？

●主动扩大进口，就是要充分发挥进口的重要作用，加快外贸“转动力、调结构”，推动形成全面开放新格局

●主动扩大进口，既是满足人们美好生活向往的积极作为，也是推动供给侧结构性改革的有效措施，还是实现互利共赢、构建人类命运共同体的重要内容

“我经常来逛这家超市，主要是看中里面的进口商品种类丰富。”在北京市朝阳区大望路SKP购物中心的BHG（北京华联）精品超市内，消费者李鑫对记者说。在他的购物车里，进口大米、啤酒、葡萄酒、洗发水、牙膏甚至拖鞋，堆得满满当当。

记者在这家超市发现，专门选购进口商品的消费者真不少，在超市收银台前排起了长队。不仅是超市，SKP购物中心其他进口商品同样受到追捧。作为我国进口商品最集中的高端商场，北京SKP拥有全球1000多个国际著名品牌。2017年度，北京SKP销售额高达125亿元，位列全球同业第二，仅次于伦敦哈罗德百货，进口商品的火爆可见一斑。

近年来，中国积极主动扩大进口，并取得明显成效。2017年，中国货物进口额为1.84万亿美元，是2002年即加入WTO后第一年的6.2倍；服务进口4676亿美元、逆差2395亿美元，分别是2002年的10.1倍和798.3倍。中国已成为世界第二大货物贸易进口国和服务贸易进口国，货物和服务年进口值均占全球1/10左右。

进口大步发展的同时，也有一些人的观念没转过来：我们以前一直强调出口的重要性，提出打造出口强国，现在为什么要主动扩大进口？

“随着中国经济发展和开放进程的不断深入，我们对进口作用的理解也不断加深。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员东艳认为，主动扩大进口，就是要在改革开放40年实践经验的基础上，落实新发展理念，充分发挥进口的重要作用，加快外贸“转动力、调结构”，推动形成全面开放新格局。

——主动扩大进口，是满足人们美好生活向往的积极作为。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，当前，我国消费结构加快升级，中等收入群体不断扩大，消费需求多样性日益增长。近10年来，我国居民境外消费年增长率均达到两位数。通过合理扩大高品质消费品和服务进口，有利于丰富国内消费选择，引导境外消费回流，满足人民群众个性化、多元化、差异化消费需求。

“在我眼里，进口商品为消费增加了新选择。”李鑫说，前几年买东西，对个性化要求并不是特别高。比如买洗发水，以前是洗得干净、香味合适就行了。现在不一样了，他更看重洗发水的功能，包括防脱发、防头屑等。“国内的产品不一定都能满足我的这些需求，自然而然就想看看有没有合适的国外商品。”李鑫说。

——主动扩大进口，是推动供给侧结构性改革的有效措施。

鼎德华夏农业科技集团是国内一家深耕智慧农业的企业，今年从以色列进口智能灌溉生产设备。跟使用国产设备相比，生产成本节省15%—20%，产量提高10%—15%，一年就能节约750万元。“这笔买卖相当划算。”集团董事长魏刚说，“通过引进、消化、吸收先进技术，还能提升工人的技术水平以及企业对客户服务的水平，增强了企业在市场竞争环境中的生存能力。”

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明认为，结构合理、规模适度的进口，对于改善国内生产要素供给具有积极作用。同时，通过进口优质产品，能倒逼我国企业降低成本、改进工艺、创新技术，提升产业竞争优势。

——主动扩大进口，是实现互利共赢、构建人类命运共同体的重要内容。

“中国的发展离不开世界。作为一个新兴大国，中国追求的是平等互利的双赢、多赢。”国务院发展研究中心副主任隆国强认为，中国已位居世界第二大经济体、第一大工业国、第一大外汇储备国，消费市场潜力巨大。积极主动扩大进口，能够把中国的发展成果和红利更多惠及全球。这是中国履行国际责任和改善国际关系的一个重要举措，体现了大国的责任担当。再进一步看，在当前贸易保护主义抬头、多边贸易体制受到挑战的背景下，中国积极主动扩大进口，让世界各国分享中国发展的机遇，更是中国用实际行动践行和平发展、打造人类命运共同体倡议的重要体现。

进口什么受欢迎？

●今后5年，中国将进口超过10万亿美元的商品和服务

●国内消费者对于进口商品的需求，明显呈现“从功能性刚需、补充性消费向全品类需求、日常性消费转变”的趋势

“有了跨境电商，买进口商品更方便了。”上海浦东新区某金融企业员工李涵经常购买进口商品，其中多数是买给6岁儿子的日用品和零食。对于这几年国内消费者购买进口商品的变化，李涵感触很深。

6年前，李涵儿子刚出生，买奶粉成了一件麻烦事。“只要有身边的同事出国，就要请别人帮忙带。先不说能不能买得到，由于奶粉罐占用空间大、重量也不轻，每次开口求别人时，我总觉得不太好意思。”

随着我国居民收入增长和消费结构升级，多样化、个性化需求迸发，国内对于进口商品的需求水涨船高。相比之下，进口商品的供给在相当长一段时间内处于“短板”状态。记者在调查中发现，这两年，得益于我国主动扩大进口工作深入推进，这种情况已经在发生变化。

中国国际商会、德勤中国研究中心和阿里研究院联合发布的《中国进口消费市场研究报告》显示，2010年至2016年，消费品进口品种更加丰富。商品品类覆盖母婴、美妆、家居、个护、保健、数码、运动户外、服饰等领域。

今后5年，中国将进口超过10万亿美元的商品和服务，让世界各国企业看到中国大市场的新机遇。国外品牌普遍关注的一个问题是：中国消费市场未来更需要哪些品类的商品？

“进口商品趋势和国内消费升级紧密相关。”网易考拉市场部相关负责人说，从网易考拉成交数据看，中国消费者对于进口商品的需求，明显呈现“从功能性刚需、补充性消费向全品类需求、日常性消费转变”的趋势。进口商品的消费热点品类，集中在绿色消费、健康消费、信息消费等领域。

海关总署发布的数据显示，2017年日化品和母婴类的奶粉进口是促使进口消费品增长的两大重要品类，分别增长48.6%和40.4%。而食品中的肉类商品、电子电器为主的家庭设备类商品，则分别出现3.8%和23.4%的负增长。

“各品类商品进口额和增速的差异，从侧面反映出中国社会环境和人口结构之变。”中国国际商会的专家认为，二孩家庭、消费升级、产业转型、互联网浪潮下的新商业模式等，都成为影响中国进口消费品的因素。

从购买意愿看，食品、母婴、化妆品、钟表眼镜和珠宝首饰是消费者未来最有意愿增加购买的品类。消费者的观念逐渐从“洋货就是好货”转向围绕安全、原料、品质、设计等多方面因素来选择进口消费品。

从细分品类看，食品类的水产海鲜和保健品，服装类的运动鞋，母婴类的婴幼儿奶粉和辅食，电子电器类的摄影器材、电动牙刷和家用清洁机器人，钟表类的手表等，在进口市场仍然存在较大的发展空间。

从进口渠道看，随着支持力度加大，中国跨境电商多种资源与平台优势逐渐显现，海外品牌与零售商已将跨境电商作为进入中国市场的重要战略路径，希望更快地扩大市场占有率和品牌影响力。

“跨境电商为许多国外企业进入中国提供了机遇。”天猫进出口事业部政务顾问李淼说，日本某医学美容品牌在2013年尝试通过线下专柜的形式进驻中国市场，但一直未果。2017年2月，该品牌通过天猫国际进入中国，迅速获得了可观的市场份额。“通过一般贸易的传统流程引入商品大约需12个月，且需投入大量前期注册、门店、广告等费用，而通过跨境电商开展业务只需要3至6个月，为快速进入市场和降低成本发展提供了良好条件。”

更好进口还缺啥？

●推动国外品牌更顺畅地进入中国市场，还要打掉不少“拦路虎”。

●要帮助企业降低物流、用工等成本，破解进口货的“时差问题”，让国际最新、最潮的优质商品第一时间走进千家万户

11月底，在重庆国际邮件互换局铁路口岸中心内，装载着德国邮包的集装箱打开，经海关查验通关后将被送到收件人手中，标志着中欧班列邮件进口完成成功测试。货运班列运邮的性价比更高，常态化运行后不仅给国外品牌进入中国市场提供了新渠道，也为国内消费者购买国外商品提供了新的寄递方式。

中国在扩大进口方面的努力有目共睹。经过连续多次自主调整，中国关税总水平已由去年的9.8%降至7.5%，平均降幅达23%。优化口岸营商环境、促进跨境贸易便利化，将使中国进口整体通关时间于年底前在去年基础上再压减1/3，到2021年底进口整体通关时间比2017年压缩一半。

扩大进口，还可以从哪些方面发力？在采访中，不少专家表示，推动国外品牌更顺畅地进入中国市场，还要打掉不少“拦路虎”。

记者发现，解决进口商品在国际和国内市场上市不同步的“时差问题”，是众多企业和消费者的共同期盼。“国内国外对于商品的监管标准和规定差别很大，这给企业带来了很多不便。”同仁堂国际电商事业部副总裁王印卿说，通过一般贸易进口的保健品、奶粉等国内监管相对严格的商品，一般注册时间可能需要2至3年，很多产品难以在第一时间进入中国。

“去年底，我国对唇膏、香水等187项进口消费品大幅度降低关税，可是，国内市场上相关商品的价格迟迟未做调整。”北京某互联网公司职员任红很困惑。对此，某化妆品公司市场部负责人告诉记者，国际公司的定价策略往往都是一年一定或几年一定，很难根据关税等情况作出即时调整。进口商品的价格还受店面租金、库存、汇率、人工成本等诸多因素影响，这很可能使消费者短期内对降税红利几乎“无感”。

业内人士建议，跨国公司应实行全球统一定价策略，更加重视中国市场；同时，国内相关部门要进一步出台措施，帮助企业降低物流、用工等成本，让国际最新、最潮的优质商品第一时间走进千家万户。

杭州海仓科技有限公司市场部经理陈强告诉记者，“海外建仓”可以有效降低跨境电商成本、提高运输配送效率，但也经常面临国外法律法规和国内不一致的问题，有时还会遭遇一些无法解决的审批难题，“这给物流企业的跨境经营管理带来不小的压力。”

“我们的市场潜力很大，但也要帮助国外品牌打消更多顾虑。”某跨境电商市场部相关负责人说，对于中国市场，一些国外品牌既有冲动又有疑问：诱人的市场蛋糕，吸引着他们前来布局；但是对政策和市场的不了解，也让某些品牌因担心经营风险而犹豫。“国内企业应致力于如何进一步做好渠道，帮助更多国外品牌进入中国市场、共享中国机遇。”

信任和品质，也是企业多次向记者提及的关键词。“品质是进口商品的关注点，信任是进口商品的生命线。”物产中大云商有限公司物流管理部总经理柴志恒说，应建立起一个产品追溯和跟踪体系，将产品的原产国、装运港、进口口岸、保税仓以及海关申报、检验检疫申报等全链路的物流和监管等商品信息全部汇集起来，保证整个进口环节阳光化、透明化。

“主动扩大进口，口岸监管部门责无旁贷。”杭州海关表示，未来会全力配合地方政府推进全球电子商务平台（eWTP）建设，并在海关领域探索国际争端解决机制，促进海关在政府监管、技术标准、知识产权、贸易方式等方面的国际合作。继续加大科技投入，进一步提升跨境电子商务信息化管理水平，用大数据提升跨境电子商务监管效率，促进贸易便利。

“相信随着相关政策不断完善，中国扩大进口将会取得更大进展，更多国外品牌和国外商品将高效地进入中国，进一步丰富国内消费者的购物车。”东艳说。

记者 杜海涛 王 珂 林丽鹂 罗珊珊 制图：郭 祥 蔡华伟

(责编：杨曦、仝宗莉)