原标题：我国贸易强国建设进程提速 服务贸易屡创新高

全国商务工作会议近日召开——

我国贸易强国建设进程提速

2018年我国商务运行稳中向好，高质量发展取得积极进展，贸易强国建设进程提速，消费升级步伐加快，双向投资亮点纷呈。2019年，我国将精心办好第二届中国国际进口博览会，加快自贸试验区和自由贸易港建设，深挖国内消费市场潜力，推动对外投资合作高质量发展——

“首届中国国际进口博览会办成了国际一流展会；推进中美经贸磋商；大胆试大胆闯，推动海南全岛自贸试验区建设，赋予自贸试验区更大改革自主权……”12月22日，商务部党组书记、部长钟山在全国商务工作会议上表示，2018年我国商务运行稳中向好，高质量发展取得了积极进展。

数据显示，2018年我国贸易强国建设进程提速，消费升级步伐加快，双向投资亮点纷呈，为2019年的工作奠定了坚实基础。钟山表示，明年要精心办好第二届中国国际进口博览会，加快自贸试验区和自由贸易港建设工作，持续推进商务改革发展“八大行动计划”，加快经贸强国建设，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

服务贸易屡创新高

2018年，我国对外贸易创历史新高，高质量发展取得了积极进展，贸易强国进程加快。其中，服务贸易发展是最大亮点。数据显示，今年我国服务贸易延续了快速发展势头，1月份至10月份服务进出口总规模快速增长，再创历史新高，服务出口增速继续快于进口。新兴服务进出口大幅增长，保险、研发成果转让及委托研发等高端生产性服务出口是亮点，增幅分别达到20.5%和18.3%。同时，试点示范引领效应进一步凸显。

“优先发展服务贸易是推动经济转型升级和向高质量发展的重要举措。”商务部服贸司司长冼国义表示，新的一年，将加快实施“贸易强国行动计划”，面向全球打造“中国服务”国家品牌，推动服务贸易高质量发展。为此，将进一步抓好平台建设，深化服务贸易创新发展试点，落实好开放便利举措和政策保障措施。同时，推进13个国家文化出口基地建设，建设一批数字服务出口基地和中医药服务出口基地。

冼国义表示，未来还要抓好政策创新，落实好服务贸易创新发展引导基金，并在服务出口零税率、服务外包新业态新模式保税监管方面实现突破。此外，还要抓好市场开拓工作，以“一带一路”建设为重点，推动建立一批新的双边合作机制，并优化非商展行业结构和地域分布，增加服务贸易类展会数量。

在谈到明年贸易形势时，商务部外贸司副司长宋先茂表示，受全球经济复苏进程缓慢、新兴经济体货币贬值等因素影响，2019年外贸发展面临较大下行压力。“我国将深化外贸领域供给侧结构性改革，深入推进贸易强国行动计划。”宋先茂说。

消费升级步伐加快

前三季度，消费对经济增长贡献率达78%，比去年同期提高13.5个百分点，有望连续五年成为经济增长的第一拉动力。

数据显示，1月份至11月份，社会消费品零售总额达34.5万亿元，同比增长9.1%，预计全年将突破38万亿元。前三季度，全国居民恩格尔系数为28.5%，比去年同期下降0.7个百分点；服务消费占居民消费支出比重达50.2%，提升0.5个百分点，首次突破50%。

谈到明年消费市场发展时，商务部市场运行司副司长王斌表示，尽管受到一些不利因素影响，消费增长承受一定压力，但消费市场发展仍具备许多有利条件，稳健发展的基本面没有改变，消费升级的大趋势没有改变，长期稳中向好的总势头没有改变。预计2019年社会消费品零售总额将增长9%左右，消费贡献率在65%左右。

王斌指出，当前消费市场发展仍具备许多有利条件，如线上线下加速融合，分享经济广泛渗透，电子支付日益普及，5G、虚拟现实、超高清显示、人工智能等技术不断进步，将为扩大消费提供新动能。我国拥有13亿多人口的大市场，中等收入群体达4亿人左右，蕴藏大量消费升级需求；人口老龄化、生育政策放开、“90后”“00后”年轻群体崛起，也将带来新的消费增长点。

“2019年将从提升城市消费、促进农村消费、扩大服务供给、创新流通方式、优化消费环境等几个着力点入手。”王斌说。

在促进消费方面，我国将加快满足居民综合消费的重要载体建设。流通发展司司长郑文表示，我国将用2年至3年时间，以直辖市、省会城市和计划单列市为重点，培育50条左右在国内外具有较高知名度和美誉度的步行街。

据了解，北京王府井、上海南京路、天津金街、重庆解放碑、沈阳中街、南京夫子庙、杭州湖滨步行街、武汉楚河汉街、广州北京路、成都宽窄巷子、西安新唐人街等11条步行街将作为首批试点。预计经过改造提升，这11条步行街的年客流量将超过10亿人次，总营业额将超过1000亿元。

吸收外资稳中向好

商务部外资司司长唐文弘表示，在全球跨国直接投资持续低迷、国际引资竞争日益加剧的形势下，今年以来我国吸收外资呈现稳中向好态势，初步实现了“稳外资”目标。1月份至11月份，全国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%；实际使用外资1212.6亿美元，同比增长1.1%。

在整体平稳的情况下，制造业吸收外资实现了快速增长。数据显示，1月份至11月份制造业利用外资增长19.1%，占比提高至30.2%；高技术制造业实际使用外资同比增长33.4%。中部地区实际使用外资同比增长11.2%，西部地区同比增长19.9%，增速高于全国平均水平。

在全球跨国投资下降的情况下，我国利用外资规模继续扩大，外资行业结构和来源地分布更趋合理，保持全球利用外资大国地位。唐文弘表示，2019年，商务部将推动出台国家级经开区高质量发展政策文件，把国家级经开区打造成为高质量开放平台；推动尽早出台《外商投资法》；完善中央和地方外资企业投诉工作机制，保护外商投资合法权益等。

据介绍，2018年我国对外直接投资更多地流向了实体行业，对外承包工程大项目增多，带动出口、就业、标准输出和产能合作的作用更加明显。对外投资规模继续稳居世界前列。商务部合作司商务参赞韩勇表示，下一步，将坚持以“一带一路”为引领，围绕商务中心工作，扎实推进对外投资创新，以重大项目为支撑，打造中国投资品牌，树立中国投资形象，规范企业海外经营行为，有效防范化解风险，推动对外投资合作高质量发展。

(责编：杨曦、仝宗莉)