原标题：恶意抢注囤积商标 国家知识产权局：坚决遏制

数量多达几百件甚至几千件，抢注闲置、待价而沽

恶意抢注囤积商标成一些企业生财之道

国家有关部门表示，将从严审查、坚决遏制和打击商标非正常申请行为

商标是可贵的资源，国家有关部门一直倡导“以使用为目的”申请商标行为。然而，《工人日报》记者近日采访发现，恶意抢注国内外知名商标、商号、名人姓名的行为屡见不鲜，同一主体囤积数量多达几百件甚至几千件商标。抢注闲置、待价而沽的情况较为普遍，恶意抢注囤积商标成了一些企业的生财之道。

国家知识产权局商标局最新公布的数据显示，1～9月，我国商标注册申请量达550.7万件，增长39.8%。截至9月底，有效注册商标量达1798.1万件。然而，我国商标申请量很大，但使用率较低。

中国人民大学法学院教授刘俊海告诉记者，这与恶意抢注现象屡禁不绝有关。“恶意抢注商标行为主要有四种情况：一是恶意攀附他人商誉、抢注较高知名度商标的申请；二是大量抢注通用名称、行业术语等具有不正当占用公共资源意图的商标申请；三是申请注册名人姓名商标等他人在先权利的恶意商标申请；四是针对同一企业的恶意反复抢注、连续抢注的商标申请。”

“此外，恶意抢注倒逼守法企业注册大量防御性商标。由此造成恶性循环，申请量虚高不下。”刘俊海说。

据了解，为了保护自己的商标，正宗的“大白兔”奶糖的生产厂家，注册了“大灰兔”“大黑兔”“大花兔”等多个近似商标；小米公司注册了“大米”“蓝米”“黑米”“紫米”“橙米”“绿米”“黄米”“桔米”等。而拥有正牌“雪碧”商标的可口可乐公司，也注册了“雷碧”等商标。

“尽管注册防御性商标在保障企业权益方面作用明显，但也存在困局。”中华商标协会法律部副主任张静玉表示，“防御商标以‘保护’为目的，使用的可能性很低，因此面临‘撤三’风险。”

张静玉说，所谓“撤三”，是指即使企业注册了防御性商标，如果三年里没有使用，后续可能面临被撤销的风险。而实践中，为规避“撤三”风险，一些企业又被迫每三年再申请一次。如此循环往复，商标申请量逐年膨胀，商标异议申请、无效申请和行政诉讼逐年大增，造成了对社会资源的浪费。

“将商标作为牟利手段，大量申请注册商标，给我国商标制度的健康运行造成极大破坏，严重妨碍了市场主体的正常经营活动，损害了公平竞争的市场秩序，不利于经济健康发展。 ”国家知识产权局商标局有关负责人说。

近日，国家知识产权局商标局依据商标法第四条等规定，陆续对1.6万多件商标注册申请做出驳回决定。上述负责人表示，商标局将对商标注册各环节进行严密监测，在审查、异议、撤销等各环节从严审查、坚决遏制和打击恶意注册、囤积商标等非正常申请行为。（记者杨召奎）

(责编：杨曦、仝宗莉)