原标题：暂停加税后美产车卖得咋样

近几天有些奔驰4S店的成交量喜人摄影/本报记者 王荣辉

有部分经销商对北青报记者表示，“我们确实收到了官方降价的信息，但美产车中大部分都是不走量的进口车，指导价虽然降了，但其实实际成交价没怎么变，而走量车型价格降低更多的是年底促销去库存的原因”。业内人士表示，虽然美产车会迎来一定的涨幅，但2018年进口车市场不会因此次暂停加征美产车关税而有大的起伏。

一则美产车暂停加征关税的公告，让进口车商终于松了一口气——12月14日，财政部发布公告称，从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，共涉及211个税目。这意味着，美系车将在接下来的三个月内，与其他国家的进口车一样，回到了15%关税的起跑线。消息一出，奔驰、宝马、特斯拉等品牌应声下调指导价，一波让利促销活动让年底汽车销售旺季再添几分热度。那么，降价后，这些汽车品牌在京4S店销售有什么新变化？北京青年报记者近日做了调查。

奔驰

“这几天成交量比较喜人”

12月23日，正值暂停关税政策发布的首个周末，北青报记者走访宝马、奔驰、特斯拉等4S店，发现店内人头攒动，有不少顾客携家带口前来看车，热闹非凡。有经销商表示，官降宣布之后，美产车的关注度的确迎来了一波新高潮。虽然政策还没实施，但已有不少客户来询问价格。时值岁末，不少消费者都想趁着降价把车订好。而经销商方面也抓紧暂停加征关税的窗口期，计划加大进口量，以弥补此前因进口量减少带来的损失。

正在北京百得利之星汽车销售公司选车的孙先生告诉北青报记者，自己早就看上了奔驰的GLE系列的车，无奈今年8月份加征关税导致汽车涨价，所以一直没买。最近看新闻说暂停加征关税，所以趁着周末赶紧过来看看。

在该公司的奔驰4S店，北青报记者看到店门口已经张贴了车型价目表，店内部分美产车贴上了“提前响应关税下调”的条幅，有不少前来看车的客户正在询问价格，也有人现场已经签好了合同准备付款买车。该店赵经理告诉北青报记者，12月17日，店内接到公司的通知后，立即降低价格提前响应关税下调政策，以最低配的奔驰GLE为例，目前降价3万左右，71万左右就可购得。目前店内的车辆库存比较齐全，前来选购的顾客也比较多，这几天成交量比较喜人。

特斯拉

预订交付时间已排到明年3月下旬

在位于金融街的特斯拉直营体验店，店内展车旁并没有具体的价格展示或者公告信息，但是店内销售人员明确告诉北青报记者，“走厂家直销路线的特斯拉价格相对透明。收到通知后，特斯拉也立即进行了降价。现在特斯拉Model S100D车型的售价为84.96万元，下调了10.5万元，Model 3长续航版本降至49.9万元，高性能版56万元”。

“现在Model X100D全国只有一台了，所以必须要预订。”这位销售人员告诉记者，目前特斯拉的各款车型在国内存货并不多，需要提前预订。中国预订交付时间已经排到了2019年3月下旬，在4月以前到车可以享受暂停加征关税的价格，而超过4月恐怕价格还会有变化。

宝马

十几辆新款宝马X5现在只剩一辆

“半年时间，官方指导价调整三次。我从业十几年以来，第一次碰到这种情况。”北京京宝行宝马4S店的一位销售人员告诉记者，宝马官方在12月15日宣布下调指导价，新一代X5的价格从原先的80.99万元下调至77.99万元，整整便宜了3万元。

“这段时间时值年关，前来买车的客户也比较多，店内进了十几辆新款宝马X5，现在只剩一辆蓝色的”。该销售人员表示店内的库存车辆都是按照关税调整后的价格在售卖，而预订车辆得3到6个月才能到货，恐怕无法赶上这波降价潮。

林肯

部分车型最高优惠10万元

北青报记者了解到，此前美产车关税上涨时，林肯为了保证销量不受影响，选择自己补贴关税，没有相应上调车价。而此次暂停对美产车加征关税三个月的政策公布后，林肯的指导价也出现了些许松动，部分林肯经销商给出了最高10万元的优惠。以领航员2018款3.5T AWD尊耀版为例，官方指导价112.8万元，现售价为102.8万元，对此林肯4S店的一位负责人告诉北青报记者：“林肯的定价策略一直遵循定价透明，并没有随行就市、三番五次地调整终端价”。 文/本报记者 王荣辉

财经观察

进口车降价更多的还是年底借“机”促销

来自海关部门的数据显示，今年10月，我国海关汽车进口量下滑严重，约为8万辆，同比下降22.1%，环比下降16.1%；1-10月我国海关汽车进口量降幅为6%，相比1-9月降幅扩大了1.8个百分点。由于奔驰、宝马众多车型均在美国生产，并且销售基数较大，因此前受美产车关税上调影响，两者进口量均出现不同幅度下滑。数据显示，10月奔驰进口量为1.39万辆，同比下滑23.1%；宝马成为10月汽车进口量前十名品牌中下滑幅度最大的汽车品牌，当月宝马汽车进口量为0.87万辆，同比下滑44.9%。

在昨天的调查中，汽车分析师钟师对此表示：“关税下调会迎来美产车进口量和销量的复苏，不过由于临近岁末，此次暂停加征美产车关税只会影响到2019年1月份的新车”。他还表示，虽然美产车会迎来一定的涨幅，但2018年进口车市场不会因此次暂停加征美产车关税而有大的起伏。

调查中，有部分经销商明确对北青报记者表示，“我们确实收到了官方降价的信息，但美产车中大部分都是不走量的进口车，指导价虽然降了，而走量车型价格降低更多的是年底借机促销去库存。”

有汽车流通业内人士认为：“每年的12月和1月，是汽车销售的旺季。一来不少人希望在新年之前换上新车，二来车商需在年底加速冲击全年的销售目标。在降低关税生效之前就宣布优惠，或将有减少库存积压，提前让利促销的目的。”

文/本报记者 王荣辉

(责编：仝宗莉、赵爽)