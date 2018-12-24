候补购票27日上线需通过刷脸认证 最多预订3张

原标题：候补购票27日上线 需通过刷脸认证 最多预订3张
12306在北京等地始发的部分线路试点候补购票 享此服务须先刷脸认证
候补购票27日上线 最多预订3张
明年春运，“候补购票”成为抢票失败后旅客捡漏的最后机会。昨天，中国铁路总公司公布了“候补购票”试点细则,从12月27日起，选取春运能力部分紧张方向的长途区段开展试点。旅客如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并预付票款，如该线路有退票、余票，12306系统将自动购票。每位用户可提交1个候补订单，每个候补订单可预订3张车票。铁路部门提示，在12306网站注册的用户须在网上通过刷脸认证的方式，进行人证一致性核验后，方可获得该项服务。
无票时可预付款 有余票时系统将自动购票
中国铁路总公司有关部门负责人介绍，进行候补购票服务试点的节前车次为，北京、沪宁杭、广东地区始发，终到四川、重庆地区的所有列车；节后车次为，四川、重庆地区始发，终到北京、沪宁杭、广东地区的所有列车。
该负责人介绍，候补购票服务是指旅客通过12306网站或手机客户端购票，如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。当对应的车次、席别因退票、改签等业务产生可供发售的车票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知旅客。
每位用户可提交1个候补订单 订3张车票
选择候补购票服务，每位用户可提交1个候补订单，1个订单中可添加发到站相同（可以是同城的不同车站）的2个相邻的乘车日期，每个乘车日期可添加2个不同“车次+席别”的组合需求，每个候补订单可预订3张车票。候补购票预付款按订单计算，每单预付款按该单的不同组合需求中票款最高的额度计算（卧铺按下铺票价计算）。用户购票成功结算票款时，预付款若超出实际票款的，系统将自动退回余额。候补购票服务不额外加收任何费用。
举个例子：旅客的行程是北京到重庆，没有买到票，可以提交这样的一个候补订单12月27日G309（北京西—重庆北）二等座或G571（北京西—重庆西）一等座；12月28日G309（北京西—重庆北）一等座或G571（北京西—重庆西）二等座。
候补购票订单的提交、兑现时间与网站运营时间一致，为每日的6：00至23：00。开车时间在0:00-5:59的，候补终止时间不晚于开车前两天的19:00；开车时间在6:00-23:59的，候补终止时间不晚于开车前一天的19:00。在上述时间范围内，旅客可在提交候补订单时自主设定终止兑现时间，也可在提交候补订单后随时主动终止兑现。旅客主动终止或系统自动终止候补的，系统自动全额退还预付款。候补购票订单的提交、成功或终止，铁路部门均将通过短信、微信、手机客户端等方式向用户推送通知消息，存在行程冲突情况的，一并在消息中提醒旅客。
使用候补购票服务需通过刷脸认证
该负责人表示，12306网站的所有注册用户均可自愿申请试点列车的候补购票服务。为确保用户的真实性，在12306网站注册的用户须在网上通过刷脸认证的方式，进行人证一致性核验后，方可获得该项服务。目前已通过人证一致性核验的用户，及通过核验的铁路畅行常旅客用户，无需再办理核验。
如何刷脸认证呢？昨天，北青报记者登录手机12306后，点击进入“我的12306”，找到“人证核验”的提示，根据操作进行刷脸操作，系统会自动将注册用户信息和人脸进行核验，一致后通过验证，就可以享受“候补购票”的服务了。
该负责人强调，12306网站候补购票服务试点进一步创新了铁路售票服务方式，有助于改善旅客购票体验；同时可以通过对候补数据的收集分析，及时掌握旅客实际购票需求，科学安排运力，在条件允许的情况下有针对性加开列车。铁路部门提醒广大旅客，候补购票服务具体流程，可通过铁路12306网站（www.12306.cn）查询。（记者 王薇）
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