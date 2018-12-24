原标题：热门火车票买不着可自动候补 使用前需刷脸认证

原标题：热门火车票买不着可自动候补

记者从中国铁路总公司获悉，12月27日起，铁路部门将在铁路12306网站及手机客户端试点“候补购票”服务。进行候补购票服务试点的节前车次为，京、沪、宁、杭、粤始发，终到四川、重庆地区的所有列车；节后车次为，四川、重庆地区始发，终到京、沪、宁、杭、粤的所有列车。

旅客最多可选4趟候补车次

候补购票服务是指旅客通过12306网站或手机客户端购票，如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。当对应的车次、席别因退票、改签等业务产生可供发售的车票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知旅客。

选择候补购票服务，每位用户可提交1个候补订单，1个订单中可添加发到站相同（可以是同城的不同车站）的2个相临的乘车日期，每个乘车日期可添加2个不同“车次+席别”的组合需求，每个候补订单可预订3张车票。

例如：行程是北京始发重庆终到，用户可提交这样一个候补订单：12月27日的G309次列车（北京西-重庆北）二等座，G571次列车（北京西-重庆西）一等座；12月28日的G309次列车（北京西-重庆北）一等座，G571次列车（北京西-重庆西）二等座。在添加乘车人时，可以添加最多3人。

预付款将按最高票款计算

候补购票预付款按订单计算，每单预付款按该单的不同组合需求中票款最高的额度计算（卧铺按下铺票价计算）。用户购票成功结算票款时，预付款若超出实际票款的，系统将自动退回余额。候补购票服务不额外加收任何费用。

候补购票订单的提交、兑现时间与网站运营时间一致，为每日的6：00至23：00。开车时间在0:00-5:59的，候补终止时间不晚于开车前两天的19:00；开车时间在6:00-23:59的，候补终止时间不晚于开车前一天的19:00。

在上述时间范围内，旅客可在提交候补订单时自主设定终止兑现时间，也可在提交候补订单后随时主动终止兑现。旅客主动终止或系统自动终止候补的，系统自动全额退还预付款。候补购票订单的提交、成功或终止，铁路部门均将通过短信、微信、手机客户端等方式向用户推送通知消息，存在行程冲突情况的，一并在消息中提醒旅客。

使用前需刷脸认证

该负责人表示，12306网站的所有注册用户均可自愿申请试点列车的候补购票服务。为确保用户的真实性，在12306网站注册的用户须在网上通过刷脸认证的方式，进行人证一致性核验后，方可获得该项服务。目前已通过人证一致性核验的用户，及通过核验的铁路畅行常旅客用户，无需再办理核验。

本报记者 李博

(责编：赵爽、仝宗莉)