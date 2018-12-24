原标题：“超低价买兰蔻”骗局专盯年轻女性 其实是圈套

原标题：以为捡便宜 其实是圈套

本报讯（记者王琪鹏）三千多的名牌化妆品就卖一百元？昨天，网友“老虎是只大号的猫”就遇上了这样的事情。一名自称是出租车司机的男子拿了一包“客人遗失的”化妆品向她兜售，里面不乏有兰蔻、香奈儿等著名品牌。两人最后以一百元成交，回到家中，这位网友就发现被骗了。

“老虎是只大号的猫”说，昨天上午她去陆军总医院看望病人，从医院出来的路上遇到了这名男子。她说，这名男子穿着出租车司机的蓝色制服，自称是个出租车司机，手里拎着一个兰蔻化妆品的袋子请她帮忙看看。“他说是乘客落在后座上的。”这名网友说，袋子里装的是兰蔻肌底液护肤品一套，以及一瓶香奈儿的香水。袋子里还有两张“万达购物广场”的小票，上面显示的总金额为3300多元。

这名男子随后表示，这些东西乘客已经丢了好几天，估计不会再来找了。他母亲需要做心脏支架手术急需用钱，他自己又用不上这些东西，愿意以300元的低价卖给她。“老虎是只大号的猫”起初不同意，后来男子一再降价，两人最终以一百元成交。回家路上，这位网友越想越不是滋味，非常后悔买了别人遗失的物品。她上网查询，发现许多地方都发生过类似的事情。原来，这是一个圈套。

记者发现，“超低价买大牌化妆品”的套路在哈尔滨、大连、秦皇岛等地都出现过，专门向年轻爱美的女孩下手。这些事件的相似度非常高，都是骗子冒充成出租车司机，兜售的化妆品也都是“兰蔻”。在被骗网友的微博上，许多网友也表示在北京也遇到过超低价兜售大牌化妆品的。

“毕竟是往自己脸上用的，这种来路不明的东西怎么敢要呢？”对化妆品颇有了解的张女士告诉记者，这些大牌化妆品正品的价格一件就要超过300元，其实只要对比一下价格，就不会落入这样的圈套。

(责编：赵爽、仝宗莉)