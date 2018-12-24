原标题：规制“霸座” 实名车票丢失补办不再收票款

37项议程，会期长达一周！12月23日至29日召开的十三届全国人大常委会第七次会议，也是2018年最后一次常委会会议，议程之多、内容之重要不同寻常。这次会议的37项议程中，法律案的审议占“半壁江山”。

对各界高度关注的“霸座”“强抢方向盘”作出规定，规定自然人保护自身权益的“自助行为”制度……民法典合同编草案和侵权责任编草案二审稿分别针对当下不少新情况新问题作出完善，引人关注。

亮点一：规制“霸座”“强抢方向盘”

实名车票丢失，补办不再收票款

火车上“霸座”“霸铺”，公交车上攻击司机抢夺方向盘……类似事件近年来时有发生甚至酿成惨剧，亟需法律规制。

民法典合同编草案二审稿明确规定，旅客应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号乘运。承运人应当按照有效客票记载的时间、班次和条件运输旅客。

草案同时明确，承运人应当严格履行安全运输义务，及时告知旅客安全运输应当注意的事项。旅客对承运人为安全运输所作的合理安排应当积极协助和配合。

草案还规定，实名制客运合同的旅客丢失客票的，可以要求承运人挂失补办，承运人不得再次收取票款和其他不合理费用。

亮点二：自愿参与危险性活动

确立“自甘风险”规则

学校组织攀岩、武术等高风险活动发生意外，谁来承担责任？目前法律规定并不明确，许多纠纷由此而生。

对此，民法典侵权责任编草案二审稿规定，自愿参加具有危险性的活动受到损害的，受害人不得请求他人承担侵权责任，但是他人对损害的发生有故意或者重大过失的除外。活动组织者就未尽到安全保障义务承担侵权责任。

亮点三：对受侵害情况紧迫

明确规定“自助行为”制度

车祸后发现肇事方想跑，先把钥匙抢到手；有人坐车不买票，司机将其暂扣……这些看似“合情合理”的行为，反而可能被对方起诉侵权。

一些地方、部门和社会公众建议明确规定“自助行为”制度。

民法典侵权责任编草案二审稿对此规定，合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护的，受害人可以在必要范围内采取扣留侵权人的财务等合理措施。

草案同时规定，受害人实施前款行为后，应当立即请求有关国家机关处理。受害人采取的措施不当造成他人损害的，应当承担侵权责任。

亮点四：钟点工造成损害

责任认定更突出公平原则

钟点工、保姆在工作中受伤，雇主是否应该给予赔偿？民法典侵权责任编草案一审稿对这种情况的规定是：个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。草案公布后，该规定引发了不少讨论。

对此，民法典侵权责任编草案二审稿将“根据双方各自的过错承担相应的责任”修改为“由接受劳务一方承担侵权责任；提供劳务的一方有过错的，可以减轻或者免除接受劳务一方的责任。”

(责编：仝宗莉、杨曦)