调查显示：
劳动力市场“高技岗难求”与“金饭碗不金”现象并存
本报讯（中国青年报·中青在线记者 叶雨婷）近日，北京师范大学劳动力市场研究中心发布的《2018中国劳动力市场发展报告》（以下简称《报告》）显示，我国劳动力市场“高技岗难求”与“金饭碗不金”现象并存。最突出的现象就是部分行业高级技术岗位招人难，而部分可能被新兴技术取代的行业面临垄断性收入下降和失业风险。
《报告》解释，人工智能、机器人等技术进步对劳动力市场的影响初显。随着劳动力成本的增加，部分企业开始引进机器人带动，这一方面带动了高技能岗位需求的增加，另一方面挤压了部分中等技能就业岗位，就业“极化”现象明显。就目前来说，机器人已由枯燥危险、不适宜人类完成的任务领域逐步涉猎到制造业、服务业、医疗保健、国防以及空间探索等领域，并有引发新兴产业和新兴业态的趋势。
另外，《报告》显示，劳动力市场的高流动性开始逐渐降低，劳动力流动的户籍障碍依然没有完全化解；劳动力市场调控政策取得了明显进展，社会保障基本实现了对劳动人口的全覆盖，但是社保覆盖水平的不平衡问题依然突出。
北京师范大学劳动力市场研究中心副主任孟大虎表示：“技术变革会在很大程度上对劳动市场平衡性产生影响，会出现新的生产机会。这种新的互利机会激励产生新的劳动需求，由此破坏既有工序平衡状态。”
另外，人力资源和社会保障部就业促进司副司长尹建堃认为，当前劳动力市场正在发生深刻的变化，具有劳动者就业年龄问题、残疾人及其他困难群体的就业援助和扶贫问题以及人工智能的剧烈影响等诸多因素。“劳动力素质是就业市场发展、经济高质量发展的一个支撑。因此如何提高教育水平，提高技能培训能力是十分重要的”。
人力资源和社会保障部人力资源市场司副司长张文淼也指出，人力资源流动中存在流动不畅和流动过快并存、人才缺乏和人才浪费并存、用人单位不满意和人才本身不满足并存等问题，需要充分发挥市场机制作用，提供公众服务能力，开拓流动渠道和规范流动秩序。
来源：中国青年报
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】