原标题：劳动力市场“高技岗难求”与“金饭碗不金”现象并存

调查显示：

劳动力市场“高技岗难求”与“金饭碗不金”现象并存

本报讯（中国青年报·中青在线记者 叶雨婷）近日，北京师范大学劳动力市场研究中心发布的《2018中国劳动力市场发展报告》（以下简称《报告》）显示，我国劳动力市场“高技岗难求”与“金饭碗不金”现象并存。最突出的现象就是部分行业高级技术岗位招人难，而部分可能被新兴技术取代的行业面临垄断性收入下降和失业风险。

《报告》解释，人工智能、机器人等技术进步对劳动力市场的影响初显。随着劳动力成本的增加，部分企业开始引进机器人带动，这一方面带动了高技能岗位需求的增加，另一方面挤压了部分中等技能就业岗位，就业“极化”现象明显。就目前来说，机器人已由枯燥危险、不适宜人类完成的任务领域逐步涉猎到制造业、服务业、医疗保健、国防以及空间探索等领域，并有引发新兴产业和新兴业态的趋势。

另外，《报告》显示，劳动力市场的高流动性开始逐渐降低，劳动力流动的户籍障碍依然没有完全化解；劳动力市场调控政策取得了明显进展，社会保障基本实现了对劳动人口的全覆盖，但是社保覆盖水平的不平衡问题依然突出。

北京师范大学劳动力市场研究中心副主任孟大虎表示：“技术变革会在很大程度上对劳动市场平衡性产生影响，会出现新的生产机会。这种新的互利机会激励产生新的劳动需求，由此破坏既有工序平衡状态。”

另外，人力资源和社会保障部就业促进司副司长尹建堃认为，当前劳动力市场正在发生深刻的变化，具有劳动者就业年龄问题、残疾人及其他困难群体的就业援助和扶贫问题以及人工智能的剧烈影响等诸多因素。“劳动力素质是就业市场发展、经济高质量发展的一个支撑。因此如何提高教育水平，提高技能培训能力是十分重要的”。

人力资源和社会保障部人力资源市场司副司长张文淼也指出，人力资源流动中存在流动不畅和流动过快并存、人才缺乏和人才浪费并存、用人单位不满意和人才本身不满足并存等问题，需要充分发挥市场机制作用，提供公众服务能力，开拓流动渠道和规范流动秩序。

来源：中国青年报

(责编：杨曦、仝宗莉)