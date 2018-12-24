谱写发展新篇章——中央经济工作会议引发热烈反响

央视网消息(新闻联播)：2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年，21日闭幕的中央经济工作会议，向我们描绘了2019年经济发展的新图景。各地干部群众表示，要真抓实干，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
即将过去的2018年，我们经历了诸多挑战，但回头看，我国经济依然保持了总体平稳、稳中有进的良好态势，人民群众感受到的是获得感、幸福感不断增强。
2019年，经济升级、创新提升、改革开放、绿色发展、全球变革，这些都是我们需要抓住的新机遇。大家表示，新机遇不容错过，2019年，我们要有大作为。
2019年，我们还有七项重要任务要推动，这些任务有助于提高我们经济发展的质量，有助于补齐我们发展的短板。
经济发展惠及百姓，透过中央经济工作会议的谋划安排，大家看到了中国经济的发展方向，也读懂了老百姓所能获得的民生实惠，2019年也是个民生年。
蓝图已绘就，关键要实干。广大干部群众表示，2019年，我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，上下同心，迎难而上，为全面建成小康社会打下坚实基础。
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