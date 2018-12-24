原标题：老人意外险并不等同于“摔倒险”

天气越来越冷，有些路段还比较滑，老年人易摔倒，有些子女便打算给父母购买老年人意外伤害保险。

对此，有保险业内人士称，老年人意外伤害保险并不等同于“摔倒险”，因为在老年人摔倒时，仍然有很多不赔的情况。子女在为老年人投保意外险时，要认真看清楚所有条款，尤其是免赔条款。按照有些地方推出的意外伤害保险总结，常见的拒赔情况包括个体食物中毒、因病摔倒死亡、过劳猝死、中暑身故、高原反应死亡、冲浪溺水身故和手术意外死亡。

据了解，有些城市在很早以前就已经推出老人意外险，但销量并不高。分析原因有三点：

一、高龄老人发生意外的概率高，轻微磕碰就可能造成严重后果；

二、老年人发生意外很多是因为本身就有疾病，但意外险的保障责任并不包含疾病，理赔过程中常会引发纠纷；

三、保险公司推出的意外险种，大多对超过65周岁的老年人拒绝承保。

“觉得用不上”和“担心赔不了”是老年人的顾虑所在。许多老人认为，“买意外险是浪费钱，平时多注意点就行了”。那么，老人意外险该怎么选购？专家表示，投保意外险要注意四点：

一、了解责任范围，意外险责任范围一般包括意外身故、意外伤残、意外医疗、意外住院津贴四种；

二、掌握产品特点，按保障范围可分为交通意外险、旅游意外险、综合意外险，可以据此找到适合自己的；

三、仔细阅读保险条款，了解责任免除、保险期限、理赔手续、有无就诊医院限制、报销比例等；

四、若发生意外事故，及时致电保险公司提出理赔申请，然后准备好索赔资料。 综合

(责编：仝宗莉、杨曦)