男子当心上人面投江身亡 女方被判赔7万余元

原标题：女方被判赔7万余元

为了“爱情”，石泉一名30岁的男子当着心上人的面，毅然决然的跳下了汉江，结束了自己的生命。事发后，死者家属将女方告上法庭，要求赔偿各项损失80余万元。近日，石泉县法院审理此案后认为，女方在此过程中存在一定的过错，判决其赔偿各项损失7万余元。

心上人恋爱了

另一半却不是他

2017年底，小王在石泉县城滨江大道某浴足会所与小青相识，两人便时常联系。2018年春节期间，30岁的小王邀请小青到家中做客，小王母亲还给小青一个300元的红包。

就在小王觉得遇到了自己心仪的女孩，开始疯狂追求小青的时候，小青却觉得双方性格存在差异，小王并不适合自己，就婉转拒绝了小王的追求。固执的小王认为小青或许是出于女孩的羞涩不愿主动交往，就时常在小青行经的路上跟踪，这让小青感到很是害怕、不安。

2018年3月，小青恋爱了，但是另一半却不是小王。

盯梢跟踪无果

被激怒跳江自杀

4月18日，小青与男朋友小张到石泉驾校学车后乘坐2路公交车回县城，途中小王也上了该辆公交车。当车辆行驶至石泉滨江大道汉江一桥时，小青和小张下车，小王便跟着下车。当三人在滨江大道河堤护栏边相遇，小青与小王发生争持。小王甚是气恼，将二人拦住不让走。冲上前抓住小张的衣领，让他们说清楚是什么关系。小青告诉小王这是她男朋友，小王情急之下用手推了小青的脸，小青便用手中的矿泉水瓶击打小王头部。小张拦住小王不让其靠近小青，小青趁机又踢了小王一脚。

小王气急败坏，便威胁要跳江。小青不甘示弱地说：“你跳嘛，你跳嘛”。小王突然纵身跃下河堤，随后小张和路人报警。警察赶来后，下河堤找到小王时其已经身亡。经法医现场勘验，小王因溺水窒息引起死亡。5月1日，石泉县公安局对小青行政拘留七日，并处罚款500元。

调解分歧较大

法院判女方承担部分责任

5月31日，小王的父母向石泉县法院起诉，要求小青和小张赔偿其各项损失80余万元。案件受理后，审理得知小青家住农村家中也甚是贫寒，小青在城里打工为家中补贴所用，小青的父母得知原告起诉后很是苦恼。为化解双方的纠纷，审判人员多次组织双方在政府综治办、村委会配合下进行调解，因分歧意见较大，未能达成调解意见。

经法院审理认为，小王跳河身亡，虽然事发时与小青因男女交往之事发生争执，但其生命和安全并未遭到威胁、损害，小青对小王的辱骂行为并不必然导致小王的死亡。从公安机关调查的材料及所公布的视频资料显示，小王在与小青争执中，从河堤路面到翻越护栏跳下河堤仅一秒钟的时间，时间之短，为常人所料不及，自杀是其死亡的主要、直接原因，小王自身应当承担主要责任。事发时小青对小王的辱骂、殴打行为，违反了治安管理处罚法的相关规定，具有一定的过错。小青在与小王争执过程中，对小王的辱骂、刺激性言语，也是导致小王自杀的一个诱因，其应当承担一定的过错责任。原告系死者父母，其要求被告小青赔偿相应损失的理由成立，应予以支持。综合本案的起因、经过、结果以及双方的过错程度、原因力大小，被告小青应承担10%的民事赔偿责任。小张在本案中并无过错责任，原告要求小张承担民事赔偿责任的请求，无事实依据，不予支持。最终判决小青赔偿原告各项损失70281.90元。

判决后，双方均未上诉，这起因男女之情引发的案件最终尘埃落定。 华商报记者 张建全

(责编：仝宗莉、杨曦)