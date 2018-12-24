“替父代言卖酒”被罚4.5万

12月22日，贵州仁怀市委宣传部通报称：经相关调查确认，网上“陈静替父代言卖酒”广告，系虚假宣传，主角“陈静”及“父亲”毫无关系。国内个别知名网络平台为其发布虚假广告，有的收费甚至不足千元。
一段时期来，国内多个网络平台都出现了“替父代言卖酒”的广告推文。这些推文的主角大多是“陈静”，称父亲在仁怀市茅台镇酿酒40多年，自己大学毕业辞去高薪，决定帮父亲代言美酒。这些推文还配上“父女”在车间、库房、高粱地的合照。但网友发现，不同平台上、不同时间发布的推文，P图痕迹严重，“陈静”不仅年龄混乱，连“父亲”也由多人扮演。
今年11月21日，仁怀市市场监管局展开调查，初步认定为虚假宣传。11月27日，监管部门决定依法立案。经调查确认：网络上的“陈静替父代言卖酒”部分推文，系茅台镇醉臣酒业有限公司自行设计、制作。该推文虚构“陈静”为茅台镇人、“父亲”酿酒48年。推文中的“陈静”，实际名叫李燕，是遵义市播州区人，醉臣酒业员工；“父亲”名叫祁联移，既无酒厂也未从事酿酒；两人并非父女关系。醉臣酒业委托一家科技公司，在多个网络平台发布广告推文。合同及收据显示，醉臣酒业为此共支付9000元广告费。
案发后，醉臣酒业主动删除虚假广告推文。该款白酒共生产3000瓶，成本价每瓶28元，被查获时，销售860瓶，每瓶60元，销售金额51600元，获利27250元。仁怀市市场监管部门决定给予广告发布费5倍的处罚，即45000元。目前，醉臣酒业已履行处罚决定。此外，针对发布虚假广告推文的平台，仁怀市委宣传部网监部门，已按程序向上级汇报。 综合
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