2018年全国商务工作会议在京召开 全年商务运行稳中向好

人民网北京12月24日电 （朱江）据商务部网站消息，近日，全国商务工作会议在京召开。商务部党组书记、部长钟山表示，今年以来面对错综复杂的国内外形势特别是中美经贸摩擦的严峻挑战，全年商务运行稳中向好，高质量发展取得积极进展，实现了商务领域贯彻落实党的十九大精神的良好开局。

钟山指出，今年以来，面对错综复杂的国内外形势特别是中美经贸摩擦的严峻挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，团结一心、迎难而上，打了不少硬仗，圆满完成了各项任务。

钟山强调，过去一年，我们深入贯彻党中央、国务院决策部署，成功举办首届中国国际进口博览会，妥善处理中美经贸摩擦，推进自贸试验区工作和探索建设自由贸易港，扎实推进商务改革发展八大行动计划，取得显著成效。经贸规模有新发展、质量效益有新提高、开放举措有新突破，建设经贸强国、实施六项主要任务、推进八大行动计划迈出了坚实一步，为打好三大攻坚战、决胜全面建成小康社会、加快经济高质量发展做出了积极贡献。

钟山还表示，今年是改革开放40周年。40年来，对外开放事业经历了无数次考验，取得了伟大成就。面对更趋复杂严峻的形势，我们要紧扣重要战略机遇新内涵，保持战略定力，抓住有利条件、防范化解风险，勇于担当，积极作为，不断开创商务发展新局面。

钟山要求，做好2019年商务工作，要坚持和加强党对商务工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，推动全方位对外开放，促进形成强大国内市场，在打好三大攻坚战方面加大工作力度，落实“大商务”要求，精心办好第二届中国国际进口博览会，做好对美经贸工作，加快自贸试验区和自由贸易港建设工作，持续推进商务改革发展“八大行动计划”，加快经贸强国建设，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

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