国资委：抢抓重要战略机遇期 扎实推动国资国企高质量发展

人民网北京12月24日电 （朱江）据国务院国资委新闻中心消息，近日，国务院国资委党委书记郝鹏主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，结合国资国企实际对贯彻落实会议精神作出安排部署。会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、深刻领会中央经济工作会议精神，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央对形势的科学判断和作出的战略部署上来，抢抓重要战略机遇期，全力落实中央经济工作会议工作部署要求，扎实推动国资国企高质量发展。

会议认为，中央经济工作会议是在全面建成小康社会进入关键阶段，隆重庆祝改革开放40周年，即将迎来新中国成立70周年的关键节点召开的一次重要会议。习近平总书记的重要讲话全面分析了当前国际国内经济形势，系统阐述了我国发展的重要战略机遇期，明确提出了明年经济工作的总体要求、主要目标、政策取向和重点任务，强调必须提高党领导经济工作的能力和水平，为做好当前和今后一个时期经济工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

国务院总理李克强对明年经济工作作出了具体部署。贯彻落实好中央经济工作会议精神对于扎实推动国资国企事业发展具有重大意义。国资委和中央企业要深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想，切实将其转化为国资国企改革发展的生动实践；深入学习领会党中央对我国发展重要战略机遇期的科学分析，进一步增强做好明年经济工作的战略定力，在严峻复杂形势下展现新担当、实现新作为；深入学习领会党中央关于明年经济工作的总体要求、政策取向和部署安排，找准中央企业改革发展的突破口和着力点，充分发挥中央企业大国重器的“压舱石”“顶梁柱”作用；深入学习领会党中央关于提高党领导经济工作能力和水平的要求，切实把中央企业党建优势转化为发展优势。

会议强调，国资委系统和中央企业要真抓实干、攻坚克难，全力落实中央经济工作会议部署的各项任务。要加强经济形势研判，紧密围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”，扎实有效推动高质量发展，为“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”作出积极贡献。要针对三大攻坚战存在的突出问题，打好重点战役；坚定不移深化供给侧结构性改革，按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，持续巩固“三去一降一补”成果，把制造业高质量发展摆到更加突出的位置，全力推动创新驱动发展；突出重点深化国资国企市场化改革，在完善国有资产管理体制、加快建设中国特色现代国有企业制度、优化布局结构、积极推进混合所有制改革、解决历史遗留问题上下更大功夫，推动国有企业和民营企业共同发展；积极参与建设“一带一路”建设，积极稳妥开展国际化经营，着力提升企业全球竞争力；坚决贯彻落实好新时代党的建设总要求和党的组织路线，更加注重提升企业党建质量，切实为改革发展提供坚强保证。

(责编：朱江、仝宗莉)