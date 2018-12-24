两部门：推进公证与不动产登记领域信息查询共享机制建设

人民网北京12月24日电 （朱江）记者从自然资源部获悉，近日，为深化“放管服”改革，保障当事人合法权益，司法部、自然资源部联合印发《关于推进公证与不动产登记领域信息查询共享机制建设的意见》（以下简称《意见》），部署推进两部门间信息查询共享机制建设，提升公证服务和不动产登记工作服务效率和水平。

《意见》明确了部门信息共享的目标。两部应积极推进部门间“总对总”信息查询共享机制，实现基于全国数据库查询结果的传输交换，满足公证和不动产登记领域对跨地区业务办理的需要。各地司法行政机关和自然资源主管部门应积极推进同级部门间“点对点”信息查询共享机制建设和“点对总”信息查询共享机制建设，实现跨地区查询不动产登记信息和公证信息。

《意见》就两部门间信息查询共享机制建设提出三方面具体要求。一是突出重点提高规范化水平。两部门应建立信息查询共享通道，依法查询核实公证和不动产登记当事人提供的不动产登记信息、公证信息的真实性和有效性。二是落实责任确保信息安全。严格按照“谁承办、谁提起、谁负责”的原则，强化管理、规范工作流程、细化工作要求，依法依规做好协助查询工作，同时要高度重视信息安全保密，保护敏感信息，杜绝越权操作。三是统筹协调深化拓展部门合作。两部门应有序推进常态化的信息查询共享机制建设，构建和完善信息动态更新机制，推进公证机构与不动产登记机构的业务协同和服务创新，积极开展一条龙、一站式、一体化服务，为人民群众提供更加便捷、高效的服务。

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