张立群：明年中国经济将会呈现稳中向好的发展态势

人民网北京12月24日电 （朱江）今日上午，中国社会科学院主办的2019年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会在京举行。国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在会上表示，针对明年我们国家经济走势的观点，他的一个基本观点是稳中求进会推动中国经济稳中向好。

张立群说，近两年自己一直坚持这个观点：一是国际金融危机经过将近十年的努力已经基本淡出，世界经济复苏的态势已经比较明朗，尽管有中美贸易争端和逆全球化的风潮，但是世界经济复苏和新的一轮全球化拉开大幕这是主流。我们把这方面的有利因素充分利用好，仅仅一个美国市场对中国出口的影响是远远左右不了中国出口形势好转的这样一个大趋势。

“我们看到随着城镇化的积极变化，投资市场主导的投资已经明显回暖，中国经济的基本面明显好转。第一是国际金融危机的影响已经基本被克服。第二是中国的城镇化正在走出长周期的谷底，前景广阔。”张立群认为，我国的城镇化正在迈出新的步伐，正在走出长周期调整的谷底。

张立群强调，在这个背景下，尽管今年由于内外因素交织，导致了一些短期变化，经济下行压力比较明确，但是只要我们按照中央经济工作会议的安排和部署，在“稳”和“进”两方面做好工作，2019年中国经济一定会呈现稳中向好的发展态势。这次围绕着稳的任务，中央经济工作会议安排了三大政策，宏观政策、结构政策和社会政策三个方面来稳增长，保持社会大局的稳定。这些政策的效果在明年会比较显著的表现出来。在“进”的方面，强调要继续供给侧结构性为主线，供给侧结构性改革强调要巩固增强提升和畅通这八个字。

张立群指出，明年中国经济应该是一个低开逐步回升的态势，基于我对中国经济潜在增长能力的分析，我认为中国目前的增长率水平是低于潜在增长率水平，所以我认为中国经济有望从明年开始进入到平稳回升的新的阶段，所以我对中国经济还是抱有比较乐观的态度。

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