北大光华院长刘俏：以更大力度的改革开放应对长期挑战

人民网北京12月24日电 （付长超）“致敬改革开放最好的方法，就是将改革开放进行到底。” 23日，北京大学光华管理学院院长刘俏在第二十届北大光华新年论坛上作出如上表述。他相信，更大力度的改革开放能为中国经济应对长期挑战找到答案。
刘俏表示，中国改革开放40年积累了宝贵的经验，即政府和市场积极结合以推进产业和产业集群的崛起、积极参与全球产业链布局、持续的制度创新及相对稳定的政治、经济和社会环境。
展望未来，刘俏认为，实现经济现代化也面临一些长期挑战。“我们分析和比较，2035年当人均GDP达到3.5万国际元时，中国大概是3%的农业，32%的工业和65%的第三产业。需要指出，我们需要保持一个GDP占比较高的制造业。” 刘俏说，为了实现高质量发展和保持比较高的全要素生产率的增长，我们需要制造业，不能让产业空心化。因此，如何从现在的产业结构过渡到十几年之后的预期中的、跟高收入国家类似的产业结构，将是一个长期挑战。
刘俏预测，到2035年，中国第一产业、第二产业、低端服务业、高端服务业就业占比分别为4%、26%、35%、35%。“这里也将出现一个挑战，到2035年，农业的GDP占比可能只有3%，只有4%的就业人口。”他说，现在占到整个就业人口27%的农业就业人口将不得不向第二和第三产业重新配置，而第二产业对高端人才的需求也将上升。“我们将如何实现劳动力的重新配置？”
此外，如何继续保持高水平的全要素增长率、人口老龄化、城乡结构变化、如何提升研发的质量和解决高端人才缺口，以及如何提升投资效率等均是中国经济发展面临的长期挑战。
如何应对？刘俏认为，只有更大力度的改革开放，把市场在资源配置中决定性的作用充分发挥出来，才能应对这些长期挑战。这要求在未来以更大力度的体制改革和更有效率的研发投入，尤其是基础科学和基础技术投入，再加上大力发展若干大工业，保持一定比例的制造业，以此实现较高水平的TFP增长。还迫切需要进行要素市场包括劳动力、资金市场、土地市场、技术要素等的改革，让市场在要素分配中扮演决定性的作用。同时，需要实现国家战略和自由市场更有效的结合，进一步解放思想，充分发挥人的主观能动性，以及需要重新梳理人口政策、城镇化战略等。
刘俏表示，中国发展模式的价值在于它以开放的精神、实事求是的态度，直面发展中的第一性问题，并不断寻求以现实可行的方法去破解这些问题。
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