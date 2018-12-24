住建部：明年以稳地价稳房价稳预期为目标 促楼市健康发展

人民网北京12月24日电 （朱江）据中国建设新闻网消息，今日，全国住房和城乡建设工作会议在京召开。住房和城乡建设部党组书记、部长王蒙徽全面总结了2018年住房和城乡建设工作，分析了面临的形势和问题，提出了2019年工作总体要求和重点任务。

会议强调，明年住房和城乡建设工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，围绕建设现代化经济体系和打好三大攻坚战，统筹推进住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，努力开创住房和城乡建设事业高质量发展新局面，为保持经济持续健康发展和社会大局稳定、为全面建成小康社会收官打下决定性基础作出贡献。

王蒙徽提出，明年重点抓好以下十个方面工作：一是以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展；二是以加快解决中低收入群体住房困难为中心任务，健全城镇住房保障体系；三是以解决新市民住房问题为主要出发点，补齐租赁住房短板；四是以提高城市基础设施和房屋建筑防灾能力为重点，着力提升城市承载力和系统化水平；五是以贯彻新发展理念为引领，促进城市高质量建设发展；六是以集中力量解决群众关注的民生实事为着力点，提升城市品质；七是以改善农村住房条件和居住环境为中心，提升乡村宜居水平；八是以发展新型建造方式为重点，深入推进建筑业供给侧结构性改革；九是以工程建设项目审批制度改革为切入点，优化营商环境；十是以加强党的政治建设为统领，为住房和城乡建设事业高质量发展提供坚强政治保障。

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