原标题：事业单位奖励向一线工作者倾斜

原标题：事业单位奖励向一线工作者倾斜

日前，中组部、人社部印发《事业单位工作人员奖励规定》，对事业单位工作人员奖励工作的基本原则、条件种类、权限程序、实施要求等作出规定，为激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，加强高素质专业化事业单位队伍建设提供了制度支撑。

规范奖励丰富奖励形式

以《事业单位人事管理条例》等法律法规为依据，把握事业单位特点，规范奖励工作，丰富奖励形式，发挥正向激励作用，建立了导向鲜明、科学规范、有效管用的事业单位工作人员奖励制度，作为《事业单位人事管理条例》的配套政策法规文件，是新时代事业单位工作人员奖励工作的基本遵循。

《奖励规定》坚持党管干部、党管人才，坚持德才兼备、以德为先，坚持事业为上、突出业绩贡献，坚持公开公平公正、严格标准程序，坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主，坚持定期奖励与及时奖励相结合、以定期奖励为主，致力于服务经济社会发展，充分调动事业单位工作人员积极性、主动性、创造性，体现了时代性、导向性、实效性。

按分级分类原则实施奖励

《奖励规定》要求按照分级分类原则组织实施奖励工作，将事业单位人事综合管理部门和事业单位、主管机关（部门）以及有关行业主管部门都列入奖励实施责任主体范围，明确划分奖励权限、规定奖励程序，注意落实和保障事业单位的自主权。

根据行业特点和事业单位实际需要，《奖励规定》从加强党建工作、执行重要任务、推进改革发展、长期服务基层、发明创造创新、维护安全稳定、对外交流合作等8个方面，明确了奖励条件，并对嘉奖、记功、记大功等奖励种类作了细化表述，增强了奖励工作的针对性操作性。

把监督贯穿奖励实施全过程

为保障奖励工作有序进行，《奖励规定》坚持把监督贯穿奖励实施全过程，强调严格遵守政治纪律和政治规矩、组织人事纪律、工作纪律、财经纪律、廉洁纪律，在审批时，要根据需要组织评选或听取业内专家、服务对象等有关方面意见，应听取纪检监察机关意见，从制度上防止“带病奖励”；对违反规定获得或实施奖励的，要按程序撤销奖励，追究责任，作出处理。据新华社

《奖励规定》

■定期奖励

一般以年度或聘（任）期为周期进行，以年度考核、聘（任）期考核结果为主要依据，奖励具体时间由奖励决定单位根据行业实际、工作特点等确定。定期奖励的比例（名额），由奖励决定单位结合事业单位数量、人员规模、职责任务、工作绩效等因素统筹确定，给予工作人员嘉奖、记功，一般分别不超过工作人员总数的20%、2%。定期奖励的比例（名额）应向基层和艰苦边远地区事业单位倾斜，向一线工作人员倾斜。

■及时奖励

《奖励规定》提出加大及时奖励力度，及时奖励情况可以作为定期奖励重要参考。

■颁发奖励证书

《奖励规定》还对颁发奖励证书、奖章或奖牌等作了明确规定，为更好地适应各级各类事业单位奖励工作需要，对给予奖金作出原则性规定。

(责编：赵爽、仝宗莉)