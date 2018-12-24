新个税实施条例明确规定对境外人士的优惠政策

人民网北京12月24日电 国务院新闻办公室下午举行国务院政策例行吹风会，请财政部副部长程丽华和税务总局副局长刘丽坚介绍国务院印发的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，并答记者问。
程丽华表示，新的个人所得税法实施条例继续考虑了境外人士，包括港澳台人士有一些特殊的情况，作出了一些优惠的安排，也有一些具体的调整。
如新税法对居民个人的时间判定标准作了调整，由一年调到183天。为了吸引境外人才，并维持政策预期稳定，新条例平移了原来条例中对无住所居民个人境外所得的免税规定，并适当加大了政策支持力度，简化了免税办理手续。也就是对在中国境内无住所的个人，其在中国境内居住累计满183天的年度连续不满6年的，对其来源于中国境外且由境外单位或者个人支付的所得，免予缴纳个人所得税。
主要包括几方面的内容：
一是将原来的条例无住所居民个人境外所得免税的条件，由构成居民个人不满五年，放宽到构成居民个人连续不满六年，又放宽了一年。
二是明确在构成居民个人的任一年度中有一次离境超过30天的，重新计算连续居住年限。
三是将原条例中规定的“经主管税务机关批准”改为“向主管税务机关备案”，简化了管理方式，方便了纳税人。
按照上述规定，对来华的境外人士，包括港澳台居民，其来源于中国境外的所得符合条件的都可以享受优惠，有利于扩大开放和吸引境外人才。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】