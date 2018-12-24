新个税实施条例明确规定对境外人士的优惠政策

人民网北京12月24日电 国务院新闻办公室下午举行国务院政策例行吹风会，请财政部副部长程丽华和税务总局副局长刘丽坚介绍国务院印发的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，并答记者问。

程丽华表示，新的个人所得税法实施条例继续考虑了境外人士，包括港澳台人士有一些特殊的情况，作出了一些优惠的安排，也有一些具体的调整。

如新税法对居民个人的时间判定标准作了调整，由一年调到183天。为了吸引境外人才，并维持政策预期稳定，新条例平移了原来条例中对无住所居民个人境外所得的免税规定，并适当加大了政策支持力度，简化了免税办理手续。也就是对在中国境内无住所的个人，其在中国境内居住累计满183天的年度连续不满6年的，对其来源于中国境外且由境外单位或者个人支付的所得，免予缴纳个人所得税。

主要包括几方面的内容：

一是将原来的条例无住所居民个人境外所得免税的条件，由构成居民个人不满五年，放宽到构成居民个人连续不满六年，又放宽了一年。

二是明确在构成居民个人的任一年度中有一次离境超过30天的，重新计算连续居住年限。

三是将原条例中规定的“经主管税务机关批准”改为“向主管税务机关备案”，简化了管理方式，方便了纳税人。

按照上述规定，对来华的境外人士，包括港澳台居民，其来源于中国境外的所得符合条件的都可以享受优惠，有利于扩大开放和吸引境外人才。

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