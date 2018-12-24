财政部：新修订个税法实施条例修改了三方面内容

人民网北京12月24日电 国务院新闻办公室下午举行国务院政策例行吹风会，请财政部副部长程丽华和税务总局副局长刘丽坚介绍国务院印发的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，并答记者问。

针对记者提到“新修订的个人所得税法实施条例主要修订内容有哪些”时，程丽华回应，这次修订个人所得税法实施条例，修改的内容有以下三个方面。

程丽华指出，这次修订个人所得税法实施条例，主要是根据个人所得税法修改的内容作相应的修改，确保与上位法保持一致，细化个人所得税法有关规定，进一步增强可操作性，便于税务机关、纳税人、扣缴义务人以及其他有关方面更好地贯彻执行。修改的内容主要有以下三个方面：

一是明确对符合居民个人标准的境外人士的税收优惠。新个人所得税法将判定居民个人的时间标准，由在中国境内居住满一年调整为满183天。为吸引境外人才，加大对符合居民个人标准的境外人士税收优惠力度，新《条例》规定：在中国境内无住所的个人，在中国境内居住累计满183天的年度连续不满六年，原来的条例是五年，经向主管税务机关备案，其来源于中国境外且由境外单位或者个人支付的所得，免予缴纳个人所得税。在中国境内居住累计满183天的任一年度中有一次离境超过30天的，其在中国境内居住累计满183天的年度的连续年限重新起算。

二是完善经营所得应纳税所得额的计算方法。修改后的个人所得税法将个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得统一调整为经营所得。为支持鼓励自主创业，对个体工商户等经营主体给予家庭生计必要支出减除，新《条例》规定：取得经营所得的个人，没有综合所得的，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。

三是优化个人所得税相关征管措施。为方便纳税人、优化纳税服务，实施条例规定：工资、薪金所得可以由扣缴义务人在扣缴税款时减除专项附加扣除，其他综合所得在汇算清缴时减除专项附加扣除，纳税人可以委托扣缴义务人或者其他单位和个人办理汇算清缴。扣缴义务人未将扣缴的税款解缴入库的，不影响纳税人按照规定申请退税，税务机关应当凭纳税人提供的有关资料办理退税。

(责编：李楠桦、仝宗莉)