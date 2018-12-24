我国明年底前将完全取消企业银行账户开户许可

新华社北京12月24日电（记者吴雨）24日召开的国务院常务会议决定，明年底前完全取消企业银行账户开户许可。
银行账户是支付体系健康稳定运行的重要基础，银行账户使用的安全和便捷对小微企业、民营企业意义重大。今年6月11日，人民银行在江苏省泰州市和浙江省台州市开展取消企业银行账户开户许可证核发的试点工作，并取得初步成效。
会议强调，在分批试点基础上，明年底前完全取消企业银行账户开户许可。境内依法设立的企业法人、非企业法人、个体工商户办理基本或临时存款银行账户，由核准改为备案，便利企业开业经营。同时强化银行账户管理职责，推动与相关部门信息共享，全面加强事中事后监管。
在下一步银行账户管理改革方面，人民银行副行长范一飞近期表示，央行要坚持服务小微企业、服务实体经济、服务社会发展，鼓励银行创新账户业务及管理模式；要坚持落实“放管服”改革要求，重塑权责关系、再造管理模式。
为加力支持民营企业和中小企业发展，会议还指出，要更大力度减税降费，改进融资服务。完善普惠金融定向降准政策。将支小再贷款政策扩大到符合条件的中小银行和新型互联网银行。出台小微企业授信尽职免责的指导性文件。加快民企上市和再融资审核。支持资管产品、保险资金依规参与处置化解民营上市公司股权质押风险。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】