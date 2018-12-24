我国明年底前将完全取消企业银行账户开户许可

新华社北京12月24日电（记者吴雨）24日召开的国务院常务会议决定，明年底前完全取消企业银行账户开户许可。

银行账户是支付体系健康稳定运行的重要基础，银行账户使用的安全和便捷对小微企业、民营企业意义重大。今年6月11日，人民银行在江苏省泰州市和浙江省台州市开展取消企业银行账户开户许可证核发的试点工作，并取得初步成效。

会议强调，在分批试点基础上，明年底前完全取消企业银行账户开户许可。境内依法设立的企业法人、非企业法人、个体工商户办理基本或临时存款银行账户，由核准改为备案，便利企业开业经营。同时强化银行账户管理职责，推动与相关部门信息共享，全面加强事中事后监管。

在下一步银行账户管理改革方面，人民银行副行长范一飞近期表示，央行要坚持服务小微企业、服务实体经济、服务社会发展，鼓励银行创新账户业务及管理模式；要坚持落实“放管服”改革要求，重塑权责关系、再造管理模式。

为加力支持民营企业和中小企业发展，会议还指出，要更大力度减税降费，改进融资服务。完善普惠金融定向降准政策。将支小再贷款政策扩大到符合条件的中小银行和新型互联网银行。出台小微企业授信尽职免责的指导性文件。加快民企上市和再融资审核。支持资管产品、保险资金依规参与处置化解民营上市公司股权质押风险。

(责编：曹昆)