原标题：心系陕北革命老区贫困儿童 花椒直播获共青团点赞

新年前夕，花椒直播收到了一份特殊的礼物，这是一套来自陕西省子洲县的面花，栩栩如生地塑造了十二生肖的形象，营造出了新年的喜庆氛围。与这套面花一起到来的，还有共青团子洲县委员会向花椒直播颁发的一块牌匾，上面书写着“心系三倍革命老区贫困儿童、网络直播助力子洲精准脱贫”的字样。

子洲面花是一种带有艺术性的美味食品，也是馈赠亲友的特色佳品，更体现传统文化情节。子洲面花源远流长，品味独特，是当地老百姓两千多年来一直流传下来的民俗传统，也是省级非物质文化遗产。问题来了，子洲县为何要将这样具有重要意义的传统礼物送给花椒直播呢？

这还要从花椒直播跟子洲县结下的缘分说起。就在今年1月份，花椒便联合子洲县开设了《百万赢家》直播问答扶贫专场，通过直播答题的形式来宣传当地文化特色，共吸引了615万网友的关注。今年6月，花椒直播积极响应中国演出协会直播分会的号召，与子洲县共同主办主题为“你好，新时代”圆梦马塔关爱留守儿童活动。作为活动发起方和企业代表，花椒直播在现场向马塔留守儿童学校进行了物资捐赠，并设立花椒爱心奖学金，以表达对留守儿童的关心。

活动以花椒原创IP《料事如神》开场，由花椒两位人气主播与孩子们共同参与好玩的游戏项目，一同进行“15人集体跳大绳”、“1分钟4人完成200米接力”等趣味挑战。花椒充分发挥平台互动强、传播力广等特点，以“直播+公益”的方式，将直播触角延伸至社会公益领域，既提高了用户对公益关注度，又增强了用户的参与感。截至活动结束，全程累计观看网友超过120万人次。

在好玩的游戏之后，花椒宣布设立爱心奖学金，并与复兴基金会、子洲县慈善机构等一道，为子洲县留儿童带去了各种礼物，帮助孩子们改善生活和学习环境。此外，花椒还为孩子们准备了生日蛋糕，为在场的所有孩子过集体生日，场面异常温馨。

花椒在快速发展的同时，还通过实际行动来承担起自身的社会责任，充分利用直播平台以及主播强大的影响力，将公益活动进行更广泛的传播，号召社会上更多人关注留守儿童的问题，关注慈善公益活动。“对于公益，花椒始终有一份信念、一份责任感，也一直在用实际行动体现直播行业的社会价值和社会责任，积极去响应国家的扶贫政策，身体力行的参与公益。”花椒负责人现场如此表示。

作为领先的直播综艺平台，花椒一向非常重视发挥正能量带动作用，不遗余力地推动公益事业发展。在去年9月，花椒作为直播行业公益模范平台，在第一时间为九寨沟地震发起募捐活动，最终将92万元善款捐赠给灾区小学；去年12月，在“花椒之夜”年度盛典活动现场，花椒专门开设了公益篇章，为弱视儿童筹集善款150万用于治疗。今年8月，花椒直播还助力佛坪脱贫攻坚行动，通过互联网的技术手段向千万网友展示新时代下的新佛坪，展现了当地的美丽风光与特色文化，共同打造美丽乡村。

通过“直播+公益”形式，花椒直播将互联网传播的优势赋予在公益事业上，使得更多人加入到了公益事业的队伍中来，也让正能量传递到社会的更多角落中。同时，“直播+公益”的形式也让公益变得更透明，从而更好地实现中央提出的“精准扶贫”号召。接下来，花椒会继续积极构建绿色健康、多样化的直播内容，传递社会正能量，同时依托自身平台的传播优势，为公益事业尽心出力。

(责编：赵爽、仝宗莉)