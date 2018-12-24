原标题：重庆：“垫江晚柚”一二三产业融合发展

11月18日,“全国第二届新农民新技术创业创新博览会”在南京闭幕。本届大赛自今年6月份启动以来,得到各级农业农村主管部门高度重视,引发社会各界广泛关注。全国29个省(区、市)和新疆生产建设兵团举办了省级选拔赛,参赛项目1800余个,涉及种养殖业、加工流通、一二三产业融合、农业生产性服务业等农村新产业新业态,参赛选手达2100多人。

重庆市垫江县选送“重庆柚美时光生物科技有限公司”的《柚美时光——行千里 致广大》项目,代表重庆市参加“乡村振兴——第二届全国农村创业创新项目创意大赛”总决赛,通过路演、答辩,最终获得三等奖,是全国唯一的一二三产业融合发展获得等级奖的“双创”项目。

据了解,重庆柚美时光生物科技有限公司(以下简称‘柚美时光’)董事长冷家强于2016年回老家——重庆市垫江县高峰镇红星村(市级贫困村)创业,走垫江晚柚一二三产业融合发展创业创新之路。“柚美时光公司走‘公司+合作社+农户’的产、供、销分工合作之路,举办采摘节,品牌推广。与300余农户签订‘三年订单协议’,将鲜柚从每个2元提升到10元,农户增收5倍,企业实现上千万的销售业绩。” 冷家强说。

据悉,柚美时光公司从垫江白柚中选育出品质更优的垫江晚柚,其成熟、上市时间晚3个月,鲜柚可自然保存到次年5月;改变了我国春、夏季被进口柚垄断的状况,受到中国柑橘协会理事长周常勇等专家的好评;同时垫江县县长代言参加2017年中国西部国际农产品交易会。

同时,柚美时光公司参照红酒发酵工艺,依据中医药食同源,筛选三高克星晚柚,配以民间圣果桑椹为原料,与江南大学合作,增加、优选菌种,将单一发酵优化为复合发酵工艺,使用全自动智能生产设备,研发、生产出“纯果汁？复合发酵”的桑葚柚子酒。经重庆市食药研究院检测:干浸出物等营养物质是国家相关标准的三倍,营养更丰富、口感更好。并成功申报国家发明专利——“一种复合型果汁发酵果酒的研制”。

柚美时光公司还结合地域文化,推出了柚美时光系列文创产品,受到消费者广泛青睐,产品供不应求。该公司锁定二八效应,运用新零售+N,把消费领袖蝶变为消费商,传媒公司转换为合作伙伴,重点终端晋升为品牌推广点。增强顾客体验、提升消费信任、提高营销效率。垫江县政府也大力支持柚美时光公司发展,将支持其建设50平方公里“晚柚田园综合体”,发展10万亩优质垫江晚柚。

“柚美时光公司坚信‘公司+合作社+农户’携手并进,方能合作共赢。已建成‘田园综合体’千亩宜机化示范区,将打造酒庄田园,拓展观光采摘,促进晚柚产业融合发展。到2020年,柚美时光实现年销晚柚2万吨、果酒1万吨、接纳休闲体验15万人次,企业营业额突破6亿元的阶段性目标。” 冷家强说。

(责编：赵爽、仝宗莉)