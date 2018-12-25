中新网12月24日电 近日，2018中国公益年会在北京国家会议中心举行。北京字节跳动科技有限公司凭借在公益寻人、扶贫等方面的贡献，荣获“2018年度中国公益企业”奖。
字节跳动荣获“2018年度中国公益企业”奖
本届中国公益年会以“时代洪流中的企业家精神”为主题。来自企业、公益组织、高校、媒体等不同行业的代表就“企业家时代担当与引领”、“当代公益的多次元图景”等议题进行了分享和探讨，并见证了“2018年度中国公益人物”、“2018年度中国公益企业”、“2018年度中国公益记者”三大类奖项的颁发。
字节跳动荣获“2018年度中国公益企业”奖
据主办方《公益时报》介绍，这三类奖项经由形式审查、专家评审、公示、确定表彰名单等环节，严格评选后确定，旨在树立社会创新的跨界典范，弘扬新时代企业家精神和公益精神，以此带动更多公益从业者、企业家、明星名人参与社会治理和社会问题的解决。
今日头条副总编辑徐一龙在2018中国公益年会上演讲
会上，今日头条副总编辑、“头条寻人”发起人徐一龙作了题为《用互联网思维做公益》的演讲。他介绍，从2016年2月上线至今，“头条寻人”不断优化和迭代，陆续推出“两岸寻亲”、“寻找革命烈士后人”等多元化寻人项目，近三年时间，一共发出了5万多条寻人信息，帮助7960人回家。
据了解，作为国内领先的科技公司，字节跳动一直致力于推动信息公益事业，除了“头条寻人”，公司旗下还有多个扶贫公益项目。截至目前，“山货上头条”已经帮助5个国家级贫困县打造出5款扶贫山货，总销售额超过1800万元；抖音“山里DOU是好风光”已经帮助永和、栾川、稻城亚丁等多个贫困地区打造文旅产业名片。
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