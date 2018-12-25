原标题：36家互联网企业签署《2018中国互联网企业履行社会责任倡议》

原标题：36家互联网企业签署《2018中国互联网企业履行社会责任倡议》

日前，由国家互联网信息办公室网络社会工作局指导、中国互联网协会主办的2018(第五届)中国互联网企业社会责任论坛在北京召开。本届论坛以“引领责任新时代 构建网络新生态”为主题，并发布《2018中国互联网企业履行社会责任倡议》。阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动等企业共同签署倡议书，积极建言、探讨科技型平台企业践行社会责任、共建健康网络环境生态的路径。中国互联网协会副理事长黄澄清表示，中国互联网协会自成立之日起，就一直致力于行业环境建设工作，致力于构建健康有序的行业环境。黄澄清表示，推动企业社会责任感的普及，营造良好行业发展环境、构建健康网络生态要从三个方面入手：强化意识，健全机制，制定标准。

在圆桌论坛环节，字节跳动公益部高级总监乔栋围绕互联网企业社会责任分享了体会和经验。乔栋表示，字节跳动作为中国互联网协会会员单位，一直致力于以“信息公益”为理念，拓展信息的公益价值与内涵，以自身的技术创新和产品禀赋去履行社会责任。据介绍，字节跳动基于地理位置的精确弹窗技术以及用户优势，通过“头条寻人”和“抖音寻人”项目，帮助寻找走失人口。截至2018年12月20日，“头条寻人”已成功寻回 7970位走失者，同时，启动了“两岸寻亲”和“寻找革命烈士后人”两个专项。

2018年7月，今日头条宣布推出“金稻穗计划”及三农合伙人计划，向社会公布招募30位有志于建设乡村、服务乡村的志愿者，携手为20个国家级贫困县打造20款扶贫产品。同样在7月，贵州慈善总会与字节跳动建立战略合作，在贵州省20个极贫乡镇建设“益童乐园”。

谈及“如何深度践行企业社会责任”时，乔栋表示，首先要将企业社会责任提升到公司战略高度，其次应联合社会各界共同推动互联网企业社会责任生态，最后是企业社会责任的机制化和制度化建设。乔栋表示，未来字节跳动将以包容的态度，与合作伙伴一道，为中国互联网行业社会责任发展献计献策，实践探索，推动中国互联网行业的可持续健康发展。

(责编：冯粒、袁勃)