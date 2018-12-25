“复兴号”新型动车组亮相

图为正在展出的新型动车组列车。
本报北京12月24日电 （记者陆娅楠）24日，在北京国家铁道试验中心的中国铁路科技创新成就展上，时速350公里17辆长编组、时速250公里8辆编组、时速160公里动力集中等多款“复兴号”新型动车组首次公开亮相。
首次亮相的17辆编组超长版复兴号动车组，时速350公里，全长439.9米，载客定员1283人，载客能力较16辆编组提升了7.5%；时速160公里动力集中复兴号动车组有短编组和长编组两种型号，其中短编组为9节车厢，定员720人，长编组为11节到20节车厢不等，最高定员1102人。到今年底，我国高铁营业里程达到2.9万公里，超过世界高铁总里程的2/3，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。
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