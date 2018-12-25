“岗位退了，事业没退”（改革先锋风采）

马善祥在“老马工作室”内整理工作笔记本。

新华社记者 王全超摄

12月20日上午，在重庆江北区观音桥街道办事处一楼，“老马工作室”里，63岁的马善祥拿着笔记本，坐等下一拨群众……

“你都退休了，怎么还天天按点上班？”马善祥挺乐呵，“群众离不开我，我也离不开调解这项活儿。”

这活儿，老马已干30年。

马善祥，人称“老马”，重庆江北区观音桥街道办事处原调研员，也是“老马工作室”的创始人。1988年从部队转业后，老马来到观音桥街道当了一名调解员。

需要人民调解的，往往都不是喜事。老马说，“群众带着意见或者误解来，我就想办法让他们的思想发生积极变化，让问题得到积极解决。”

23岁的姑娘小刘（化名）就是带着委屈来的。一时冲动，她扔出去的高跟鞋砸瞎了朋友小张（化名）的一只眼。司法部门已有处理意见，姑娘想不通就来找老马。一番疏导，一番摆理，老马没白忙活，这对曾经的朋友放下了芥蒂：情绪平复的小刘愿意赔偿，小张也表示原谅。

一个56岁，一个58岁，老姐妹俩来找老马。“马老师你看，我妈刚写的遗嘱，说财产只留给我们姐俩，其他孩子不给，这到底有没有效？”“遗嘱法律上有效，情理上却有些问题。”马善祥说，“老人家年纪大，考虑未必周全，你们要多问问多劝劝。一家人闹起来，从亲人变仇人，值不值得？”听完老马的话，姐妹俩心里敞亮了……

讲法不离情，讲情不离法。这两件事，就是老马刚刚调解完的群众来访，记在他最新的一个笔记本上。这样的笔记本，30年间，他记了160多本。

调解之余，老马经常翻看笔记，总结规律，归纳群众工作的新方法。“起立迎接，请坐倒水，倾听记录，交流引导，解决问题，出门相送”，他归纳的接待群众24字规矩，已成为重庆人民调解的工作范式之一。

“老马工作室”不只有老马，还走出一批又一批“小马”，奔赴多个基层岗位。最近，又新来了3名“小马”，都是研究生毕业的基层干部，跟着老马学习。“我跟年轻的‘小马’们讲，岗位面临困难、问题和矛盾，这不是坏事，是好事。”马善祥说，“没有这三样，年轻人得不到锻炼，又怎么进步呢？”

重庆的冬日渐渐阴冷，走进“老马工作室”，群众心里暖融融的。老马说：“岗位退了，事业没退。群众信任我，我就要为群众想办法、出主意。”

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 06 版）

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