“黎明出发，点亮万家”（改革先锋风采）

张黎明（右）在天津滨海新区一处老旧居民小区义务安装节能灯。
最近，天津滨海，张黎明创新工作室内热闹非凡：当第二代人工智能带电作业机器人——“钢铁侠”自主识别并稳稳地抓住引流线时，张黎明和团队成员激动地欢呼起来……刚刚荣获“改革先锋”称号的张黎明感慨：“我是伴随着改革开放成长起来的产业工人，亲身经历了祖国的伟大变革、电力行业的快速发展！”
张黎明是国网天津滨海供电公司配电抢修班班长，他还有一个更响亮的“头衔”——滨海黎明共产党员服务队队长。
2012年7月26日，天津地区遭遇特大暴雨。那段时间，父亲病危，张黎明白天上班，晚上陪床。“这么大的雨，一定有灾情，你就不要在这里了。”父亲的敏锐让张黎明沉默不语。话音刚落，一阵急促的手机铃声响了起来……“好，我就来。”挂了电话，张黎明欲言又止。“快去吧，我没事，注意安全。”父亲的目光和张黎明一样坚定……
报修单就是出击的命令。那一晚，张黎明带领大伙跋涉在风雨中，车陷下去，就用手推，路面坑洼，就蹚水走；那一晚，张黎明带领大伙在暴雨中苦干近8个小时，完成报修工作81件。常年奋战在抢修一线，张黎明怀里揣着时间表，永远走在时间前面：24小时待命，无论三更半夜还是刮风下雨，只要接到报修单，立马奔赴现场。
“靠技术吃饭，永远不落伍。”这，就是当代工人的智慧与力量。走进张黎明创新工作室，一个不寻常的“工具箱”映入眼帘。打开箱子，里面是一页页的“书页”，人称“急修专用BOOK箱”。“原先，我们急修班出现场，工具、备品零散放在袋子里，手忙脚乱，经常找不到。张黎明设计的这个箱子，将工具和常用备件分门别类地放置在适当‘页面’上。任务来了，拉起箱子就走，干活方便多了。”配电抢修班师傅杨伟华对“急修专用BOOK箱”赞不绝口……
这些年来，张黎明从一名普通工人成长为响当当的创新先锋，堪称新时代的“蓝领发明家”。
捧着一颗滚烫的心，滨海黎明共产党员服务队践行着“黎明出发，点亮万家”的宗旨。“最欣慰的事莫过于看到万家灯火！这是一代代电力工人的初心，也是我的初心。”张黎明说。
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