电视之变 诉说难忘记忆（改革开放40年·亲历变迁⑩）

图①：上世纪80年代，一台黑白电视机能引来众多邻居前来观看。

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图②：1989年，顾伟家买了第一台18英寸彩色电视机，他的爱人和儿子在看电视。

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图③：近日，顾伟抱着孙子看亲子节目。

本报记者 辛 阳摄

版式设计：张芳曼

蓦然间，改革开放已走过40个春秋。说起辽宁省丹东市振兴区居民顾伟家的生活变化，印象最深刻的就是这每隔十年一换的电视机了。每一台电视机，都有着令他难忘的回忆。

改革开放之初，电视机是地道的奢侈品。那时，顾伟正准备成家，买台电视机成了他最大的心愿。可一台丹东生产的12英寸黑白小电视机要290元，顾伟当时每月的工资只有42元。自己买不起，只能让未婚妻拿了150元。

电视机不仅卖得贵，想买到手更难。为了买这台12英寸黑白小电视机，顾伟和爱人披星戴月地在商店门口排了半宿队。商店大门一开，大家就一拥而进，抢着往楼上跑。不要说挑挑试试，只要售货员搬出一个装电视的箱子，顾客拿起来就跑。

回到家里，顾伟和爱人便迫不及待打开电视机看。虽只有3个频道——中央电视台、省台和市台，节目非常有限，“但即使这样，我们也是看得如痴如醉，这是我们家里科技含量最高的电器了。”

这样的黑白小电视，顾伟家住的胡同十几家只有3家拥有。每天晚上日本动画片《铁臂阿童木》播出时，胡同里居住的五六个小孩儿都会带着小板凳来到他家观看，有时候家长也会过来。屋里太小，他们有时还将电视机搬到小院中。

那时，为了让黑白电视有色彩感，市场上还卖一种彩色电视膜——透明塑料片，上是天蓝色，中间是粉红色，下面是棕色。把这个膜放在电视屏幕上，就有了一点彩电的感觉。电视机给顾伟全家乃至邻居带来了无穷的生活乐趣。

上世纪80年代末，社会上流行三大件——彩电、冰箱、洗衣机。买彩电非常困难，需要有特殊的购买券。1989年，顾伟想尽办法弄到了一张购买券，可以直接到电视机厂仓库中提货，从此，他家告别了黑白电视机，进入了彩色时代。顾伟的儿子顾然从小办《家庭周报》，丹东电视台为孩子办报拍了一个专题片。当电视台播放这部专题片时，全家还和邻居小朋友围坐在一起，分享儿子出现在电视中的奇妙情景。

“2001年，我家贷款买了100多平方米的大房子。原来的18英寸彩电，放在客厅就很不协调了。”那时，市场上已经推出了更大的彩电，也不再像以前一样需要“抢购”。顾伟和爱人商量后，买了一个34英寸大彩电，当时的频道增加了许多，有20个左右。“在这个34英寸彩电中，全家又看到了我的身影——当选丹东市十大藏书家的专题节目。”他自豪地说。

陪伴了全家10年的34英寸彩电有影无声了。近年来，市场开始流行大量国产的大屏幕液晶彩电。顾伟决定与时俱进，到家电市场反复挑选了一个和大客厅相协调的国产长虹牌46英寸液晶大彩电，价格还远远低于当年购买的34英寸彩电。“当这个大液晶彩电挂在墙上时，我们家的客厅真的有了小电影院的感觉。”在这个大彩电上，看到有家庭成员参加的节目就更多了：有儿子在上大学时在辽宁电视台“嘉年华”节目中，表演的歌唱节目；有妻子被评上优秀社区党委书记后，电视台为她录制的专题节目；有顾伟自己当选火炬手参加全国12运火炬传递的实况转播……

40年来，顾伟一家更换了四代电视：由黑白到彩色，由小到大，由台式到壁挂液晶。这一切，正诉说着改革开放40年，给全国人民的物质、文化和精神生活带来的巨大进步。“四代电视机的变化，让我们更加自信，只要坚定走中国特色社会主义道路，中国老百姓的生活一定会像芝麻开花节节高。”顾伟说。

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 09 版）

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