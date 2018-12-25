原标题：北京人均GDP预计首超2万美元

北京市发改委解读全年经济形势，预计今年全市GDP总量将超过3万亿元，能实现增长6.5%左右的目标

北京人均GDP预计首超2万美元

今年GDP增长6.5%左右的目标预计能实现，人均可支配收入增速与经济增长同步

昨日，北京市发改委召开会议解读全年经济形势。记者从会上获悉，2018年北京主要经济指标始终保持在合理区间，北京市地区生产总值预计超过3万亿元人民币，能够实现全年增长6.5%左右的预期目标。

市发改委相关负责人介绍，北京今年经济运行平稳，主要经济指标始终保持在合理区间，GDP一季度增长6.7％、二季度6.8％、三季度6.7％，预计能够实现全年GDP增长6.5％左右的预期目标，这是在功能疏解、环境治理和结构调整力度持续加大背景下取得的，很不容易。

同时，就业形势也保持平稳。北京开展失业保险援企稳岗“护航行动”，发放稳岗补贴惠及职工195万名，妥善分流安置化解过剩产能企业职工2098人。截至11月底，新增城镇就业40.3万人，促进农村劳动力转移就业5.8万人，均超额完成全年任务。城镇登记失业率控制在1.43%，城镇调查失业率始终保持在5%以下的较低水平。

市发改委相关负责人介绍，北京经济质量效益也在稳步改善，全年一般公共预算收入预计能够实现增长6.5%左右的目标，全市居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。

该负责人解释，北京有三个体现发展质量的指标在全国领先：单位地区生产总值能耗预计下降3.5%左右、有望连续13年超额完成国家下达考核任务，能效水平全国领先；人均GDP今年预计超过2万美元，处于全国领先；全员劳动生产率达到24万元/人左右，处于全国领先。

记者了解到，去年北京人均GDP为1.91万美元，这意味着，今年北京人均GDP有望首次超过2万美元。

疏解提升203个市场和物流中心

据市发改委相关负责人介绍，今年北京坚持疏解与提升并重，更加注重在疏解中增强群众获得感。1-11月，全市按照“场清地净”标准拆除违法建设，腾退土地6484公顷，疏解提升市场和物流中心203个，疏解退出一般制造业企业656家。

腾退出的土地，很多用来进行绿化建设。今年北京利用腾退土地增绿1600公顷，新增了一批城市森林公园和休闲公园。而为了利用疏解出来的地下空间，北京出台利用地下空间补充完善便民商业服务设施的指导意见，建设提升基本便民商业网点1514个，超额完成年度任务。

培育、吸引诺奖等科学家11名

目前，北京培育和吸引诺贝尔奖、图灵奖、埃尼奖科学家11名。

诺贝尔奖已经被公众所熟知，图灵奖和埃尼奖则分别是计算机领域和能源领域最高奖项。今年，中科院北京纳米能源与系统研究所所长王中林获得埃尼奖；去年，清华交叉信息研究院院长姚期智成为国内首位图灵奖获得者。除了这些定价科学家外，北京还有90人入选全球高被引科学家，占全国36.1%。

北京为什么能吸引如此多的科研人才？市发改委相关负责人解释，北京制定了引进人才管理办法和中关村人才管理改革20条新政，大力推进外国人来华工作许可证制度改革，细化人才落户和住房等配套措施，为2300余名优秀科技创新人才办理引进落户，累计提供人才公租房约8.2万套。

记者了解到，1-10月北京新设外商投资企业1310家、增长25.7%，实际利用外资144.6亿美元、增长11.1%。

国内首家外资控股飞机维修合资企业也在北京落地运营。

智能网联汽车等产业发展方案出炉

据介绍，今年北京扎实推进供给侧结构性改革，已完成全年150万吨煤炭去产能任务，处置“僵尸企业”117户，完成企业公司制改革72家。同时出台深化国资国企改革、推进高质量发展三年行动计划，组建北京金融控股集团公司，开展国有科技型企业股权和分红激励改革。

同时，北京在高精尖领域加快布局。市发改委相关负责人介绍，北京编制工业互联网、5G、智能网联汽车、无人机等产业发展行动方案，出台了加快医药健康协同创新行动计划，加强超级计算和人工智能相关网络基础设施建设，中关村生物医药国检试验区也已经获批。

第一批市级机关正式入驻副中心

2017年4月，雄安新区设立之初，就与北京城市副中心一同被定义为北京新的“两翼”。市发改委相关负责人介绍，目前，北京的“两翼”联动发展着力推进，并且第一批市级机关已经正式入驻城市副中心。

其中，在建设城市副中心方面，城市副中心控制性详细规划已经中央审议通过，加强城市副中心政策集成创新意见也已出台，土地集约利用等体制机制创新取得新突破。目前，副中心城市框架稳步拉开，北京学校等配套工程开工建设，第一批市级机关正式入驻。

在支持雄安新区建设方面，北京今年制定“交钥匙”项目实施暂行办法，支持3所学校和1所综合医院建设，对口帮扶4所学校挂牌，签署共建雄安新区中关村科技园协议，12家中关村企业入驻。

（记者 李玉坤）

(责编：杨曦、仝宗莉)