原标题：数字经济数十万亿市场空间开启

打开ipad，轻触屏幕，一只活跃的小斑马在眼前跳动，身在美国的外语教师Linda用标准的美音一一拼出“zebra”。通过互联网和大数据，如今的课堂打破了时空束缚，可以随时随地开展定制化教学。

除了在线教育，听书、在线阅读、在线知识付费等正如雨后春笋般涌出，被越来越多的人接受。这正是数字经济在文化教育等领域蓬勃发展的体现。业内人士表示，数字经济数十万亿市场空间正开启，将迎来新一轮爆发期，预计到2020年，数字经济规模将超6万亿美元。

数字经济悄然改变生活

“一开始我对在线英语教学比较抵触，觉得不靠谱，但是试听几节课后，我之前的担心彻底消除，孩子的学习效果比我想象的还要好。”来自北京的熊女士告诉记者，她女儿从2018年6月开始学习某在线英语课程，给女儿上课的老师都以英语为母语，发音标准地道，线上课程还设置了很多“小工具”和“小奖励”，孩子学习热情十分高涨。

来自一线城市的刘女士同样给女儿报了线上教学课程。她告诉记者，线上教学的优势在于不用跑来跑去上课，课程可以随时开始，更加自由；线上系统会向家长反馈各种教学数据，还会根据孩子的情况“因材施教”。“现在很多线下实体机构也会推线上课程，感觉这就是一个趋势。”刘女士说。

在线教育正改变着孩子们的学习方式，而数字经济的另一典型代表——数字出版则改变了更多人的阅读方式甚至生活方式。用kindle阅读、或者用手机APP看书，利用碎片时间充电，成为越来越多人的选择。

“用手机APP阅读和听音频课程简直太方便了。”小张每天上下班通勤都要坐地铁，这段时间就是他的“充电”时间，他告诉记者，他手机里下载了付费学习英语口语的课程，每天都利用通勤时间磨磨耳朵。

据喜马拉雅方面介绍，有声书作为喜马拉雅上线最早、最热门、用户黏性最高的频道之一，贡献了平台近一半的流量。2018年，有声书频道保持高速增长。目前平台热门有声书播放量已突破10亿次，高频有声书用户平均一年听书15本以上，日均收听时长超过180分钟。

由艾媒咨询发布的《2018中国有声书市场专题研究报告》数据显示，未来倾向于使用有声书媒介阅读书刊的受访网民占比高达33.4%，成为增长潜力最强的阅读媒介。

资本青睐纷纷追投

数字经济市场潜力巨大，相关细分行业也受到资本青睐。以在线教育行业为例，自面世以来就吸引了大批投资机构入局。而伴随着行业规范政策的出台，行业发展逐步成熟，投资机构开始趋于理性，更为关注优质企业和行业领跑者，一些崭露头角的企业也开始成为资本追逐的新风口。

创投圈也在不断刷新着投资案例：在线少儿思维训练品牌成长保5月宣布完成1.5亿元B+轮融资，本轮投资机构为昆仑万维；在线教育公司作业盒子5月获得1亿美元C轮融资，本轮融资由云锋基金领投，好未来等机构继续跟投；在线少儿英语品牌VIPKID今年6月确认完成5亿美元的D+轮融资，再次刷新全球在线教育领域的最高融资纪录。有数据显示，截至2018年11月14日，在线教育投融资数量已达200起，全年大概率将超过2017年。

2018年年初，国内中小学在线1对1辅导品牌掌门1对1宣布完成D轮融资，投资方为华平投资和元生资本，总融资额为1.2亿美元。华平投资合伙人陈伟豪表示，K12（从小学到高中）在线教育是中国目前增长最快、最具潜力的领域之一，预计1对1辅导行业在未来五年的年增速将会达到20%、市场规模超过4000亿人民币。随着移动互联网的成熟，线上占比将很快超过10%。

清科集团执行董事何艳对《经济参考报》记者表示，2018年出台了系列新政，2019年在线教育将迎来强制规范的一年，无论处于哪个轮次，师资规范和收费规范是所有教育机构都要做的功课。

在此之前，在线教育百花齐放是基于市场空间大、准入门槛低、投资人关注度高，相应的创业泡沫和非理性干扰因素也纷繁复杂，市场乱象频出。新政下教育创业的门槛高了，运营规则明确了，好项目更容易脱颖而出，正确商业模式更容易得到验证。

数十万亿市场空间启幕

从总量上来看，近年来，中国数字经济规模保持快速增长，占GDP比重持续上升。2017年我国数字经济总量达到27.2万亿元，同比名义增长超过20.3%，显著高于当年GDP增速，占GDP比重达到32.9%，同比提升2.6个百分点。数字经济已成为近年来带动经济增长的核心动力，2017年我国数字经济对GDP的贡献为55%，接近甚至超越了某些发达国家水平，数字经济在国民经济中的地位不断提升。

中国信息通信研究院专家表示，初步测算，2018年上半年中国数字经济规模为16万亿元，占GDP比重达到38.2%。2017年中国数字经济规模为27.2万亿元，占GDP比重32.9%。

赛迪顾问此前发布的《2018中国数字经济指数白皮书》指出，经过几十年的积累，随着居民消费升级以及信息通信技术与传统产业的加速融合，我国数字经济未来整体上仍然会呈现加速增长态势。预计2020年我国数字经济规模将达到6.4万亿美元，同比增速达到19.4%。

虽然从数字经济总量来看，在线教育、阅读等领域比重并不大，但业内普遍对上述领域成长空间和市场前景表示乐观。

华平投资合伙人丁毅表示，在线教育的大幕刚刚开启，目前在校教育仍然是线下教育辅导的补充。但是随着二三四线城市对互联网认知和接受程度快速提高、在线支付更加便捷、尤其是更多80后、90后家长进入市场，预计未来5年在线教育将会有4-5倍的增长。

在线教育另一个较为活跃的细分市场是在线知识付费教育市场。随着用户对知识需求深化和消费意识的觉醒，以“轻知识”为产品的教育付费模式相继出现。根据艾瑞咨询统计，未来知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张，预计到2020年该产业规模将达到235亿元，三年复合增长率达68.5%。

(责编：杨曦、仝宗莉)