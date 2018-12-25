原标题：周五国内油价“五连跌”几成定局

空头狂舞，国际油价上周跌幅达11%，短期内依然看不到行情反转的希望。在此背景下，本周五（12月28日）国内油价“五连跌”几成定局，预计下调幅度超过260元/吨。

过去的一周，以沙特为代表的产油国提振油价的举措并未见效，减产协议兑现尚需时日，短期供应过剩担忧情绪继续拉拽油价下行，截至当地时间12月21日收盘，纽约商品交易所轻质原油期货价格下跌0.29美元，收于每桶45.59美元，跌幅为0.63%，周跌10.96%。伦敦布伦特原油期货价格下跌0.53美元，收于每桶53.82美元，跌幅为0.98%，周跌10.72%。

受此影响，国内油价调整参考的原油变化率负值急剧下跌，截至北京时间12月24日，中宇原油估价56.645较基准价跌3.753或-6.21%，预计28日24时成品油价格下调270元/吨。卓创资讯监测的数据为-6.47%，预计下调幅度260元/吨。

中宇资讯分析师马建彩认为，目前来看，OPEC减产协议并不足以抵消美国原油产量高企以及需求预期减弱的双重利空影响，叠加金融市场的压力，国际油价短期内依然看不到行情反转的希望。国内油价下调幅度有望继续拉宽，年内“五连跌”格局板上钉钉。

从10月3日的高位计算，在过去的两个月中，纽约原油期货、布伦特原油期货累计降幅分别为40%、37%。受此影响，国内成品油调价迎来“四连跌”，四次汽柴零售累计跌幅为1550元/吨和1375元/吨，年内涨幅全部回吐。

马建彩介绍说，国内批发油价也顺势下行，目前主营单位销售政策表现不一，销售任务完成良好单位保利心态较重，价格走势维持坚挺，部分未完成任务的单位仍选择积极走量，价格存在下行空间。地炼方面，目前地炼开工率维持高位，下游在下调预期影响下接货热情不高，炼厂走量压力较大，价格将继续下行。（记者 王璐）

(责编：杨曦、仝宗莉)