原标题：房企花样突破限价令：精装变“惊装”

赶上房地产不景气，有一些买房人很遭罪：降价维权、装修简配维权、物业不作为维权、虚假宣传维权……没维过权都不好意思说自己买过房。近期，“精装维权”成了关键词。

在多方沟通无果之后，南京仁恒桃园世纪的业主们按捺不住自己的愤怒，打出了“还我毛坯房”条幅。据业主称，4800元的精装标准算是精装修领域的“顶配”，然而开发商所选材料皆为低端品牌，材料也不环保，业主自费请第三方机构来抽测公证，也被开发商拒绝。

事实上，近期“精装”变“惊装”的事件确实频繁出现。

江苏省消费者权益保护委员会法援部傅铮介绍，2017年全省受理的3184件房屋装修投诉中，很大一部分都涉及精装修问题。2018年前三季的统计显示，房产装修纠纷仍是近期消费投诉热点。

频繁遭遇维权的“精装修”到底出了什么问题？业内人士分析，归根结底在于限价令之下，“精装修”不再只等同于高品质装修，而成了突破限价、成本优化的一条捷径，甚至是向有关部门施压的一种手段。

业内人士分析，在区域房价限价的情况下，房企压低成本减配是主要原因。据了解，南京的限价令实施两年多以来，所有开发商推出的房源均被物价局严格限价，河西中部4.5万元/平方米、河西南3.5万元/平方米、城北4万元/平方米，江宁百家湖3万元/平方米等。然而，仁恒桃园世纪却顺利成为首个突破区域“限价”的楼盘，今年8月，这家楼盘领取首批526套房源的预售证，均价约为43800元/平方米，其中含“装修整体评估均价”4800元/平方米。

限价之下，不少开发商喊出了“成本优化”的口号。一位房地产业内人士分析，如何优化？就是先利用精装修变相提高备案价格，再进行减配交付，以此完成实际上的“涨价”，逃避政策监控。

2018年4月，国内首个“精装减配”案例索赔成功。南京市中级人民法院民事判决书显示：该房源4500元/平方米的装修标准，实际每平方米造价鉴定金额为2526元。业主表示，2014年年底收房时，发现装修标准只值合同价的一半，装修标准“缩水”近一半，甚至连“墙纸都是开裂的”，于是一怒之下将开发商告上法庭。

南京林业大学城市与房地产研究中心主任孟祥远说：“近两年开发商拿的地，有的楼面价已逼近甚至超过周边新房价格。很多开发商要么延迟开发，要么通过毛坯改精装提价，要么就通过简配交付等方式来赚取利润。”

尽管精装修维权事件频发，但有关专家表示，维权业主们要求的“还我毛坯房”并不现实，精装住宅是未来趋势。

江苏省政府2017年11月出台的《关于促进建筑业改革发展的意见》要求，扩大全装修成品住房比例。至2020年，设区市新建商品房全装修比例达到50%以上，装配式住宅建筑和政府投资新建的公共租赁住房全部实现成品住房交付。

“精装修管理标准要尽快出台，不能让装多装少、装好装坏看运气，让消费者利益得不到保障。”孟祥远表示，相当一部分城市目前在该领域仍然没有细致的政策可循，即便是已出台政策的城市，此前遗留的问题房也将于近两年集中上市。

记者了解到，南京市住房保障和房产局正在研究相关方案，加强对精装修商品房的监督和管理。一方面，精装修商品房的监管将更严，另一方面，购房合同条款对精装修的约束也有望进一步细化。（记者 蒋芳 杨绍功）

(责编：杨曦、仝宗莉)