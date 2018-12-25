原标题：今年全国楼市调控政策落地超400次 年底首付贷再成按揭贷“冒牌搭档”

2018年已到年尾，有统计显示，今年全国各地出台的有关房地产市场调控政策已经高达405次，比2017年同期上涨近80%，几乎每天都有一项措施出台，刷新了历史记录。

《证券日报》记者梳理北京地区全年房贷调整发现，“五一节”后，北京首套房贷款利率全面进入1.1倍时代。后续虽有某外资行宣布白名单客户上浮5%以及某城商行表示优质客户可以上浮3%，但因持续时间短、客户较少等原因并未引起市场波动。

同时，由于临近年底，贷款中介以明年政策未知以及银行年末结算、停贷等安排为名“提醒”客户提前储备资金，部分拟购房者打起信用贷的主意，按揭贷则遭遇了“冒牌搭档”——首付贷。

首套房贷款利率最低上浮10%

2017年元旦，15家银行的北京分行集体行动，对于个人住房贷款业务的贷款利率约定执行不低于基准利率的0.9倍，彼时的行动也是京城银行房贷业务的首次集体调价。经过2017年一年的调整，京城首套房贷款业务以多数银行执行基准利率上浮5%进入2018年。

2018年5月份，房贷市场再次迎来银行集体调价。5月3日，工商银行、农业银行分别发通知称，5月7日之前网签，且在5月31日之前审批通过，首套房贷款利率可以继续执行基准利率上浮5%；否则上浮10%。随后，又有多家银行通知5月10日之后网签的商贷单，首套房贷款利率执行基准利率上浮10%，二套房贷款利率执行基准利率上浮20%。

至此，京城首套房贷款利率全面进入1.1倍时代，同时，还有个别额度紧张的银行首套房贷款利率按照基准利率上浮20%-40%执行。后续虽有某外资行宣布白名单客户上浮5%以及某城商行表示优质客户上浮3%，但因持续时间短、客户较少等原因并未引起市场波动。京城首套房贷款利率自5月份集体调价至上浮10%后持续至年末。

《证券日报》记者算了一笔账，按照等额本息还款法计算，贷款100万元，首套房贷款利率执行基准利率上浮5%、25年期，月供为5930.69元；首套房贷款执行基准利率上浮10%、25年期，则月供升至6075.36元。

《证券日报》记者去年同期曾走访北京地区各大银行和房产中介咨询房贷利率以及未来房贷利率走势预期，均获得“首套房贷款利率大概率继续上行”的回答。

与去年不同，今年银行工作人员和房产经纪人的回答都相对谨慎。某国有大行个贷经理表示：“现在首套房执行基准利率上浮10%，不清楚明年的情况，一切以总行通知为准。”

楼市交易量持续低迷

根据北京市住建委统计数据，截至12月23日，12月份北京二手房住宅签约套数为7534套，目前仅高于2月份的7361套，继今年2月份、10月份后，月成交量可能再次出现万套以下。结合前11个月的数据，预计全年成交在14.1万套左右。相比于2017年的13.6万套小幅上升，相比2016年的27万套则相差甚远。

今年5月份和9月份，分别因为“学区房落户政策”和“公积金新政”颁布导致政策过渡期网签量猛增，过渡期后则继续延续低迷态势。

房屋成交量较低，房产中介也深有体会。《证券日报》记者近日在走访过程中遇到一家刚刚开业的门店只有一名员工在收拾东西，并在大门玻璃上贴上了“筹备期”。这名员工在接受本报记者采访时表示：“最近成交量低，员工还没有到位，赶上年末可能要延期开业了。”

尽管成交量不高，“首付贷”却有抬头迹象。一位贷款中介的工作人员告诉《证券日报》记者：“这个月我接手办理的信用贷业务比以往多，大家都是为买房提前筹备首付。”

不过，记者在走访调查时发现，部分贷款中介也在年末营造了资金紧张的氛围。

在记者咨询时，有贷款中介拿出一份公司通知写着：“南京银行(12月)22日停止放款，江苏银行22日停止放款，上海银行23日停止放款，工行、农行、建行、邮储银行、包商银行、华夏银行25号停止放款。27日所有合作机构停止进件申请。”该中介提醒记者，“需要用资金的提前准备，年后即便全部恢复进件、放款预计也到到3月份了。”

根据多家贷款中介反馈的信息，由于担心明年政策未知以及银行年末、年初结算等安排，有不少还在观望的购房者开始提前想办法筹备首付，因此年底信用贷业务量增多。

(责编：杨曦、仝宗莉)