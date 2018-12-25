2019年收入能否变多，看懂这张图很重要！
新个税法将于2019年1月1日正式实施，新增子女教育、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、大病医疗、继续教育等6项专项附加扣除。
享受到这些扣除后，你缴纳的个税会变少，到手收入会增加。不过，很多人不清楚，6项专项附加扣除能扣多少钱？如何申报？
24日召开的国务院政策例行吹风会对《个人所得税专项附加扣除暂行办法》进行了详解介绍和解读。现在已经有800万左右的纳税人开始填报专项附加扣除信息了。
减税红包令人心动，但如何操作很多人还是懵懂，没关系，小新准备了一张图解，让你一图看懂！
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】