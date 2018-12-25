原标题：2019年收入能否变多 看懂这张图很重要

2019年收入能否变多，看懂这张图很重要！

新个税法将于2019年1月1日正式实施，新增子女教育、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、大病医疗、继续教育等6项专项附加扣除。

享受到这些扣除后，你缴纳的个税会变少，到手收入会增加。不过，很多人不清楚，6项专项附加扣除能扣多少钱？如何申报？

24日召开的国务院政策例行吹风会对《个人所得税专项附加扣除暂行办法》进行了详解介绍和解读。现在已经有800万左右的纳税人开始填报专项附加扣除信息了。

减税红包令人心动，但如何操作很多人还是懵懂，没关系，小新准备了一张图解，让你一图看懂！

(责编：杨曦、仝宗莉)