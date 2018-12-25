希望中国在经济社会发展上取得更大成就

中国在过去40年里发生了翻天覆地的变化，不仅惠及本国人民，也为世界人民作出了很大贡献。这一方面离不开中国的改革开放政策，另一方面也归功于中国面向未来的发展理念。

共存共荣——这个词可以概括我对中国改革开放的认知。改革开放让数亿中国人摆脱了贫困，助力联合国提前5年达成了千年发展目标中的这一条，即力争在2015年前实现极端贫穷人口比例较1990年水平减半。

2015年9月26日，中国国家主席习近平到访联合国总部，表达了对2030年可持续发展目标极大的支持。习主席提出到2020年，中国将全部消除绝对贫困人口，这也将有助于实现联合国2030年可持续发展目标的首要任务——在2030年前消除一切形式的极端贫困。习主席阐述的中国未来发展愿景，让我备受鼓舞。

我与习主席相识于2005年7月。那时，时任浙江省省委书记的习近平访问韩国，我作为时任韩国外长主持了欢迎晚宴。2009年，我已担任联合国秘书长。有一天，我看到新闻得知，时任中国国家副主席的习近平正在韩国访问，他在记者会上特意提及了我们二人相识的故事，令我万分激动。

习近平主席是一位实干家，是一位经历过磨练、勇于克服困难也善于战胜挑战的人。他从基层做起，真正了解老百姓的所思所想。他在与世界各国领导人交流时，时常展现出面向未来和为他人着想的领导力。

在担任联合国秘书长期间，我更加重视并积极支持中国在国际社会中发挥更大作用。我非常感谢中国对联合国事务的持续参与以及对发展中国家的支持。特别是在涉及如气候变化、社会发展等全球性问题方面，没有中国的积极努力，我们不可能取得今天的成绩。

应对气候变化《巴黎协定》的达成，体现了中国的领导力。中国率先批准《巴黎协定》，携手推动其后续谈判和有效实施，为国际多边主义作出了巨大贡献。实现《巴黎协定》等一系列发展目标，不是任何一个国家可以单独完成的。我们应齐心协力。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

当前，多边主义面临严重威胁，这让我深感忧虑。多边主义体现着《联合国宪章》的精神，巩固了世界和平稳定，保障了世界经济繁荣。令我感到宽慰的是，习近平主席与特朗普总统在二十国集团领导人第十三次峰会期间举行了颇有成效的会晤。

中国提出的“一带一路”倡议使沿线各国通过合作加强了基础设施建设，推动了经济社会发展。全球问题需要全球性的解决方案，各国必须展开合作。“一带一路”倡议契合中国领导人提出的推动构建人类命运共同体理念。

今年，我很荣幸当选为博鳌亚洲论坛理事长。博鳌亚洲论坛旨在推动亚洲各国经济社会领域的协调与合作。我认为，在这个紧密联系的世界，我们需要超越亚洲范畴，增强与世界其他地区的对话与联系。作为新一任理事长，我希望进一步扩大和提升博鳌亚洲论坛在国际舞台上的参与度。

在经济全球化的今天，没有与世隔绝的孤岛。在今年的博鳌亚洲论坛年会上，习近平主席发表主旨演讲，阐明中国进一步深化改革、扩大开放的决心，赢得了国际社会的掌声和赞许。世界希望中国在经济社会发展上取得更大成就，习近平主席领导下的中国让我充满信心。

（作者为博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长）

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 23 版）

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