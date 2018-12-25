住建部提出：房地产市场要稳地价 稳房价 稳预期

本报北京12月24日电 （记者赵展慧）24日，全国住房和城乡建设工作会议在京召开。会议表示，2019年要重点抓好10个方面工作。在房地产市场方面，要以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。住房和城乡建设部党组书记、部长王蒙徽表示，2018年，在各方面共同努力下，房地产市场保持平稳运行态势，热点城市房价过快上涨势头得到遏制，市场预期出现了积极变化。

2019年要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，坚决防范化解房地产市场风险。坚持因城施策、分类指导，夯实城市主体责任，加强市场监测和评价考核，切实把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处。继续保持调控政策的连续性稳定性，加强房地产市场供需双向调节，改善住房供应结构，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房，强化舆论引导和预期管理，确保市场稳定。加大房地产市场监管力度，继续深入开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产乱象专项行动。

在住房保障方面，要以加快解决中低收入群体住房困难为中心任务，健全城镇住房保障体系。支持人口流入量大的一线、二线城市和其他热点城市，降低准入门槛，增加公租房有效供应，因地制宜发展共有产权住房。继续推进棚户区改造。2018年全国棚改已经超额完成了580万套的目标任务，截至11月底，全国棚改已开工616万套。

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 10 版）

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