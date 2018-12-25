河北威县发展“屋顶光伏”防返贫

本报北京12月24日电 （记者柴哲彬）河北威县脱贫摘帽后，以“光伏惠民工程”为抓手努力拓展群众增收渠道，切实抓好防止返贫工作。“光伏惠民工程”立足本地区太阳能资源照射充足的优势，由邢台银行全额贷款，由龙头企业提供担保和保证金，保险公司提供财产保险和收益险，在重点贫困村挑选一些屋顶资源好、光照强、无遮挡的屋顶安装光伏发电设备，对困难群众给予免费安装。

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 10 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)