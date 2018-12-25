广东查处新丰县练溪托养中心虐待被托养人员案

新华社广州12月24日电 （记者吴涛）24日，广东省韶关市中级人民法院和乐昌市、仁化县人民法院分别作出一审判决，对新丰县练溪托养中心虐待被托养人员案涉案的20名被告人追究刑事责任，被告人李翠琼、潘忠蔼分别被判处死刑缓期二年执行和无期徒刑；广东省纪检监察机关对事件中存在失职失责问题的107名公职人员同时进行了严肃问责。
法院经审理查明，被告人李翠琼（新丰县民政局原局长）、潘忠蔼（新丰县民政局原主任科员）等人为牟取非法利益，利用职权，合伙违规成立托养中心，非法经营期间，存在虐待被托养人员等行为，并造成被托养人员身体健康受损死亡。曾任新丰县分管民政工作副县长的赖展锋等7名被告人不依法履行监管职责，导致该托养中心实际脱离监管、长期违法经营。
审理法院认为，该案性质恶劣，后果严重。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪情节以及悔罪表现等因素，依法以故意伤害罪、虐待被看护人罪、滥用职权罪对李翠琼、潘忠蔼数罪并罚，分别判处死刑缓期二年执行和无期徒刑，追缴全部违法所得；依法以玩忽职守罪、受贿罪对赖展锋数罪并罚，判处有期徒刑八年；依法对其余被告人分别判处有期徒刑。
部分人大代表、政协委员、新闻记者以及当地群众和被告人家属等旁听了各案的公开审理。
同时，记者从广东省纪委监委获悉，根据有关规定，广东省对在该事件中存在失职失责问题的新丰县、韶关市和省民政厅等单位107名公职人员进行了严肃问责。其中，给予省政府副秘书长刘洪（时任省民政厅厅长）留党察看二年、政务撤职处分，降为副处级非领导职务；给予新丰县委书记陈景辉（已免职）开除党籍、开除公职处分。对其他相关责任人，也分别给予了党纪政务处分。
记者获悉，2017年2月发现新丰县练溪托养中心虐待被托养人员并造成人员死亡事件后，广东省委省政府迅速成立省市联合调查组全面查清事件，对练溪托养中心被托养人员进行妥善安置，并深刻汲取教训，举一反三，对全省社会救助托养机构进行全面清查，排查和整治问题隐患。同时修订了《广东省民办社会福利机构管理规定》，出台《广东省社会救助条例》，强化救助管理工作保障。
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