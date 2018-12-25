便利店，从有到优有多远

对不少喜欢出国游的人来说，便利店都是必去的地方。在曼谷，买几袋特色的冬阴功汤方便面带回国；在新加坡，一杯现煮咖啡给疲惫的身心带来温暖；在大阪，便利店出售有机食品，可以买回去亲自下厨；在布里斯班，便利店主营洗干净的水果，随买随吃……紧紧依托于经济全球化和现代生活方式的便利店，成为体验各国地域风情的便利窗口。

近年来，作为商场、超市的补充，便利店在国内的发展也不断提速。无论是大型社区中心、写字楼底商，或者人流密集的商圈街角，常常能看见各式各样的便利店。无论是时令水果、小吃零食，还是生活用品、办公用品，“小而精”的便利店让日常购物更方便、更快捷。但我们不必讳言，国内很多成熟的便利店都是国际品牌，且集中在一、二线城市。当走在三、四线城市的街头巷尾，发现一家名为“兄弟便利店”“一口闷便利店”的店铺时，你会意识到，从曾经的小卖部到如今的便利店，从简单的上货卖货到质量控制、供应链完善、成本核算、加盟商培训兼备的专业化管理，还有很长一段路要走。

这一段路，是商品管理的优化之路。论商品种类，便利店竞争不过商场超市，但胜在便捷。于是，如何在有限的店面内更精准地投放商品就变得尤其重要。参考全球几大便利店巨头的经验，从女性用品关联放置，到商品突出季节地域特点，从让顾客顺次经过商品的“回”字形货架，到在货架上端摆放轻、小、精美商品，商品陈设、顾客路线等每一个细节都经过精确计算、精心设计。

这一段路，也是经营效率的改良之路。很多个体便利店的前身，是个人或家庭自营的小卖部。从当初的“前店后家”进入时下的市场竞争，管理、营销等技能都有待提升。好比说，当鲜食、热食成为不少便利店的主打经营内容后，如何在保证食品安全的同时提升周转效率，成为成本控制的重要内容。有“世界零售之王”之称的便利店集团7—11在这方面颇有心得，其信息管理系统能够记忆每次消费的商品类型、顾客描述、天气情况等内容，通过数据库分析消费者需求并合理备货，因而在存货周转率方面远胜同行。

对于一些经营者而言，商品是最值得用心的东西。但在一些成熟的便利店，商品之外的延伸服务，正成为提升吸引力的制胜法宝。日本人把便利店描述为在需要的地方、需要的场合、需要的时间满足大家的行业：去银行交水电费不方便，来便利店吧；要见客户突然发现资料还没打印，来便利店吧；购买的小礼物不知道去哪里包装，来便利店吧。所以，这一段路，还是服务意识的提升之路。

小小便利店，关系着群众消费、百姓生活。近年来，不少国内便利店在创新的路上越走越远。有的便利店提供团购、拼单服务，让商品更实惠；有的送货上门，让客户更广泛；一些城市出现了无人便利店，自助交易更方便。这些创新值得肯定。不久前，国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》，提出要大力发展便利店、社区菜店等社区商业，这无疑是便利店发展的一次机遇。但单靠模仿加盟模式、盲从线上线下电子商务风潮，很可能误入歧途。打铁还需自身硬，做好商品管理、改善经营效率、优化服务意识，我们期待更多有特色的便利店品牌在中国生根发芽。

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 05 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)