术中加价暴露监管漏洞

据报道，小雨本来想到吉林长春和美妇科医院检查一下身体，结果却被诱导，检查由少到多，直到上了手术台。躺上手术台后，治疗项目还在涨价。小雨无力抗拒，陷入手术连环套，只能额外付钱。手术台上的几小时，花去近万元。

站在手术台前，医生要承担的压力远非常人可以想象。他们手中握着的不单单是手术刀，而是患者通往健康大门的钥匙，是病人清醒之前托付的信任，是职业道德伦理的守持。对于医生群体，全社会理应给予足够的尊重、信任和关爱，而绝大多数医生也是对得起这些尊重和信任的。

然而，个别医院、个别医生，特别是一些不规范的民营医疗机构，却令人大失所望。像小雨这样手术中途加价的遭遇并非个例：患者王某在湖北黄冈一家医院接受手术过程中，被要求再交2000元手术费；一名女患者在长沙某医院治疗腋臭，手术期间，费用由原先的1560元涨到5600元；20岁的女学生到大连某医院检查，医生在手术台上掏出一张印有二维码的纸，要求患者扫码，补交手术费……

客观地说，术中加价并非统统没有道理，毕竟手术存在着不可预测的风险，术前未能查出病情的情况也可能存在。但显而易见的是，一些被曝光的术中加价案例并不是替患者着想，而是医院先以低廉的价格、虚假的宣传诱骗患者就医，继而在手术中增加费用，躺在手术台上的患者孤立无援，只能任凭摆布。

决不能任由那些不良医院滥用手中因知识鸿沟而产生的信息势差，侵害患者的知情权。术中加价不仅严重违背了医生职业的伦理道德，也有违法之嫌。为何还有人铤而走险？这与违法收益高而成本低有很大关系。一旦被投诉举报，涉事医院无非是退还多收取的费用，再承担几千元罚款了事。

今年10月，国务院新发布的《医疗纠纷预防和处理条例》正式施行，加强了对医疗纠纷的预防，但是具体实施还需要社会各方齐心协力，共同清理医疗领域存在的问题。监管与执法部门理当加大力度，整顿规范医疗管理秩序，切实维护患者的合法权益。

医疗领域不但需要而且欢迎民间资本注入，但任何资本都不能违背医疗规律和医卫行业职业道德。职业道德和相关法律，任何医生、医院都应对其心存敬畏。毕竟，患者已经将自己的健康和生命托付医生，这份信任不容辜负。

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 17 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)