术中加价暴露监管漏洞

据报道，小雨本来想到吉林长春和美妇科医院检查一下身体，结果却被诱导，检查由少到多，直到上了手术台。躺上手术台后，治疗项目还在涨价。小雨无力抗拒，陷入手术连环套，只能额外付钱。手术台上的几小时，花去近万元。
站在手术台前，医生要承担的压力远非常人可以想象。他们手中握着的不单单是手术刀，而是患者通往健康大门的钥匙，是病人清醒之前托付的信任，是职业道德伦理的守持。对于医生群体，全社会理应给予足够的尊重、信任和关爱，而绝大多数医生也是对得起这些尊重和信任的。
然而，个别医院、个别医生，特别是一些不规范的民营医疗机构，却令人大失所望。像小雨这样手术中途加价的遭遇并非个例：患者王某在湖北黄冈一家医院接受手术过程中，被要求再交2000元手术费；一名女患者在长沙某医院治疗腋臭，手术期间，费用由原先的1560元涨到5600元；20岁的女学生到大连某医院检查，医生在手术台上掏出一张印有二维码的纸，要求患者扫码，补交手术费……
客观地说，术中加价并非统统没有道理，毕竟手术存在着不可预测的风险，术前未能查出病情的情况也可能存在。但显而易见的是，一些被曝光的术中加价案例并不是替患者着想，而是医院先以低廉的价格、虚假的宣传诱骗患者就医，继而在手术中增加费用，躺在手术台上的患者孤立无援，只能任凭摆布。
决不能任由那些不良医院滥用手中因知识鸿沟而产生的信息势差，侵害患者的知情权。术中加价不仅严重违背了医生职业的伦理道德，也有违法之嫌。为何还有人铤而走险？这与违法收益高而成本低有很大关系。一旦被投诉举报，涉事医院无非是退还多收取的费用，再承担几千元罚款了事。
今年10月，国务院新发布的《医疗纠纷预防和处理条例》正式施行，加强了对医疗纠纷的预防，但是具体实施还需要社会各方齐心协力，共同清理医疗领域存在的问题。监管与执法部门理当加大力度，整顿规范医疗管理秩序，切实维护患者的合法权益。
医疗领域不但需要而且欢迎民间资本注入，但任何资本都不能违背医疗规律和医卫行业职业道德。职业道德和相关法律，任何医生、医院都应对其心存敬畏。毕竟，患者已经将自己的健康和生命托付医生，这份信任不容辜负。
《 人民日报 》（ 2018年12月25日 17 版）
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】