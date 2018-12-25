打造自主品牌 助推行业升级

奥瑞金饮料工厂生产线。

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12月13日，国内A股上市公司奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）发布公告，宣布与波尔亚太签署了股权收购协议及相关附属协议，将自筹资金2.05亿美元收购波尔亚太有限公司与中国包装业务相关公司股权。

奥瑞金董事长周云杰表示，本次收购是存量调整，并没有导致行业整体产能增加。通过收购，奥瑞金将承接标的公司的核心客户，盈利能力也会得到有效提高，预计公司二片罐年销量将达到100亿罐。

布局国际市场 推进制造研发

自1997年成立以来，奥瑞金长期致力于食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，坚持走创新驱动可持续发展的道路，开发差异化产品，推进智能化包装，按照“包装名牌、名牌包装”的经营理念，打造中国自主包装品牌。

经过20余年的发展，奥瑞金成为一家年营业收入超过70亿元，且在生产布局、供应链、技术研发、客户资源、运营管理、生产设备、质量控制等多方面形成竞争优势的现代化、专业化包装企业。主要客户有红牛、加多宝、露露、青岛啤酒、伊利、蒙牛等。2012年10月，奥瑞金在深圳证券交易所中小企业板成功上市，成为A股第一家金属包装上市公司。

“我们在为客户提供饮料、罐头、啤酒及其他食品包装制品的同时，还提供设计、灌装及全方位客户服务等综合包装解决方案。比如公司二维码信息服务平台可助力客户的品牌营销与推广，提升客户产品的市场竞争力。”周云杰介绍。

此次收购被认为是奥瑞金迈向国际化的重要一步。业内人士认为，要想成为国际品牌，企业要有自己的核心优势，这种优势包括独特的产品、丰富的商业文化内涵、具有自主知识产权的核心技术等。

公开资料显示，作为全球制罐行业的龙头企业，波尔公司是一家在美国纽约交易所上市的易拉罐制造商，业务涉及为饮料、食品和家居用品提供金属包装方案，客户覆盖百事可乐、喜力啤酒、欧洲红牛等国际知名品牌。值得一提的是，波尔公司也是通过连续的并购成为全球金属包装企业的翘楚。

周云杰表示，波尔的发展历程对中国金属包装企业有借鉴意义。波尔稳步推进外延扩张并不断巩固龙头地位，同时特别重视内涵增长，以产品、服务创新、供应链管控来带动盈利能力提升。

波尔亚太是波尔公司金属包装业务亚太区总部，奥瑞金此次收购了波尔亚太直接及间接持有的4家中国工厂，工厂分别位于广东佛山、北京怀柔、湖北鄂州和山东青岛。

“作为交易的一部分，波尔亚太在转让相关工厂之后，将会向奥瑞金授权其饮料罐和终端技术。”周云杰表示。

专家认为，我国制造业企业深度参与国际分工，布局全球产能，可以助力我国制造业向上游的研发设计环节攀升与向下游的营销服务环节延伸，提高相关企业的综合竞争实力，做强做大民族品牌。

坚持市场导向 助推行业升级

相比国际包装市场，我国金属包装企业目前以中小规模为主，产业集中度不高，主业突出、拥有自主知识产权和核心竞争力的世界级金属包装企业集团还没有形成，行业水平处于成长阶段。

数据显示，目前我国金属包装行业约有2000家企业，其中810家公司的年收入为人民币500万元以上，仅有110家公司的年收入为人民币1亿元或以上。行业前10名企业年产值合计占总产值比重不足30%，前5名的比重不足20%。

2010年以来，二片罐产能迅速增长，特别是一些中小企业非理性布局使得行业竞争格局加剧，行业呈现出产能过剩的问题。近两年，由于原材料铝价上涨、环保升级等因素，部分中小企业逐步出清，行业集中度和上下游议价能力不断提升，行业盈利状况持续改善。

在转型为综合包装解决方案提供商后，奥瑞金相继收购了软塑包装龙头永新股份以及中粮包装的部分股份，逐步明确综合包装定位。在扩宽客户资源同时，产业布局也更广泛，包装协同作用不断显现。奥瑞金品牌影响力正在持续做大，其在横向及其他包装领域进一步外延的拓展值得期待。

奥瑞金总裁沈陶表示，公司会坚持市场导向，积极参与行业的整合升级。“通过本次并购，国内二片罐行业的集中度可以大幅提升，我们有更好的条件去维护市场良好秩序，推动公平竞争，对未来整个行业和公司两片罐业务的前景，我们是比较乐观的。”

在国内二片罐市场，随着众多参与者淘汰出局，产业逐渐向行业龙头聚集，而国家和公众对环保的重视，也让二片罐包装需求增加。

奥瑞金三季度财报显示：公司前三季度营业收入为62.5亿元，较上年同期增长12.96%；归属于母公司所有者的净利润为7.02亿元，较上年同期增长7.68%。

此次收购则给了奥瑞金更大的发展空间。有专家认为，在国际市场，波尔、皇冠两家制罐企业的市场占有率超过80%，而在国内市场产能和需求趋于合理的情况下，奥瑞金收购波尔中国业务是最好的时机。

协议交叉持股 完善业务布局

“其实，波尔并没有退出中国市场，协议中规定的双方交叉持股安排，恰恰反映了波尔对于奥瑞金的信心，对于中国金属包装市场的信心。”周云杰强调。

公告显示，在本次收购完成后的一定期限内，波尔有义务购买价值不低于5000万美元的奥瑞金的普通股，而奥瑞金也有权利购买价值不超过2亿美元的波尔普通股。

有专家认为，这种交叉持股的方式，会给合作双方未来发展带来正向效应。首先是规避商业风险，企业之间在取得交叉持股之后，在遭受到外部公开市场收购时，这种稳定的盟友关系可以有效阻止恶意收购；同时，通过交叉持股在两者之间形成在技术、人事、销售、创新方面的策略联盟，形成联合协作优势。

奥瑞金与波尔交叉持股后，双方可以在上下游之间进行资金、供货、销售网络的合作，有效地实现双方之间的业务协作和整合，实现“你中有我，我中有你”的格局。

奥瑞金公告透露，此次收购完善了公司的业务布局，提升公司在二片罐市场的客户服务能力，标的资产所涉及的二片罐业务与公司目前的业务布局有高度的互补性和协同性。

其中，波尔湖北公司、波尔北京公司分别填补公司二片罐业务在华中、华北区域标准类产品的空白；波尔青岛公司可扩大公司与啤酒客户的深度合作；波尔佛山公司新增核心客户，也可优化公司区域客户结构，提高市场占有率。

此外，双方战略合作可以在全球范围内协同服务共同的客户。值得关注的是，奥瑞金及其一致行动人中粮包装是中国红牛的唯一金属包装供货商，而波尔也是欧洲红牛唯一的全球金属包装供应商。

周云杰表示：“与波尔的合作，包括双方的交叉持股安排，构成了未来双方全球战略合作的基础，可以为包括红牛在内的全球客户完善服务体系、协调服务资源，提供更加高效高质的服务。”

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 14 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)