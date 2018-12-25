中国企业开启数字化采购时代

数据来源：《中国企业电商化采购发展报告（2018）》

12月18日，工业和信息化部赛迪研究院、中国国际电子商务中心研究院正式发布《中国企业电商化采购发展报告（2018）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2018年我国企业电商化采购市场规模约为3600亿元，同比增速达80%。

从采购物资类型看，企业对消费通用型产品和服务的电商化采购青睐有加，交易额超过1500亿元，增速达62%；从采购平台看，综合型平台大于垂直型平台，交易额已经接近2000亿元，复合增长率83%。《报告》认为，企业电商化采购表明，互联网平台由个人消费市场扩大到企业消费市场。

业务模式基本成熟

近年来，随着数字经济时代的加快发展，产业互联网蓬勃兴起。“互联网+”正显示出愈发重要的价值，中国企业正在加速迈入数字化采购时代。

《报告》抽样调查显示，企业电商化采购综合型平台中，市场占有率最高的是京东企业购，占整体采购样本的51.2%，其次是阿里企业采购，占比29.8%，再次是苏宁企业购，占比13.9%。作为行业代表，京东的服务模式以自营为主，致力于无缝衔接上游品牌商和下游企业用户需求，进而快速了解企业市场的需求变化，利用技术优势实现资源整合，响应企业用户的需求。

据介绍，企业电商化采购综合型平台的业务模式已经基本成熟，即将进入一个规模增长、技术精进、商业模式加快创新的全方位高速发展新阶段。京东集团副总裁、企业业务负责人宋春正表示，随着物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在电子商务平台上的应用，数字化智能采购将发挥越来越大的价值。

连接消费与产业两大市场

企业电商化采购一端链接丰富的互联网技术资源，一端链接企业内部复杂的供应链管理系统，成为连接消费互联网与产业互联网两大市场的通道。

《报告》指出，一种由采购行为驱动、数据和技术赋能、供应链协同而实现的全流程在线化B2B电子商务模式正在形成。这一模式源于采购又赋能采购，一站式地在线上完成企业采购管理从供应商匹配、下单、审批、执行，到后续的交付、结算等全部过程，极大促进企业降本增效，成为推动传统企业实现数字化转型的切入点。

“电商化采购的实现，使面向所有企业级用户的全流程在线交易成为现实。B2B电子商务在经历了以信息汇聚为主的黄页时代、以撮合交易为主的2.0阶段，以及以寄售和代买为主要形式的3.0阶段之后，到了彻底改变企业生产经营方式、改变产业游戏规则的新阶段，将迎来真正高速增长。”中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛表示。

推动数字经济发展

电商化采购对企业发展意义重大，是企业消费的一次重大升级。《报告》显示，企业电商化采购能够使大型企业的分散采购集中化、复杂流程集成化、采购过程透明化、采购全流程可控化，最终使企业采购综合成本降低15%—20%，采购业务效率提高60%以上；能为中小企业提供公平竞争的市场环境，提升其议价能力、采购效率和信息化能力。企业电商化采购是企业供给侧结构性改革的推动力，是支持民营经济及中小企业发展的抓手，是数字经济发展的新引擎。

以京东为例，基于自身对企业市场10多年的理解，京东提出一体化开放战略，通过发挥自身技术、产品、服务等基础设施优势，推动企业供应链及管理全流程数字化的蝶变，打造出推动企业采购管理升级的“京东模式”，成为《报告》中客户满意度最高的电商化采购平台。

未来几年，企业电商化采购平台模式及相关服务生态会进一步成熟，逐步突破发展瓶颈，企业电商化采购交易规模还将进一步扩大，到“十三五”末期有望超过一万亿元。

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 14 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)