首届中国国际进口博览会上，戴尔展示的无人驾驶小车技术受到关注。

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作为一家全球500强科技企业，戴尔进入中国已经20年。不久前，在北京举行的2018戴尔科技峰会上，戴尔科技集团创始人、董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔宣布将推进戴尔同中国伙伴的互利合作。

在中国分享改革开放的机遇

20年前，当迈克尔·戴尔在厦门为工厂开业剪彩时，整个中国团队仅仅只有几十人，而现在，戴尔仅在厦门每年创造的产值就达几百亿元。

回首20年，戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，中国社会稳定、经济飞速发展，成就了今天的戴尔中国。戴尔的成功，就是广大外企在中国分享改革开放机遇，得以壮大发展的一个缩影。

1998年，戴尔中国的第一间办公室在厦门集美区开业。

伴随着2000年全球互联网第一波浪潮的到来，2001年中国加入WTO，戴尔中国工厂迎来爆发。2001年实现了IT产品产量100万台，到2005年累计产量达1000万台，到2009年累计产量达3000万台，到2011年累计产量达5000万台。现在，戴尔在中国每秒钟生产一台设备。

“对戴尔来讲，厦门是一个非常好的立足点，如今，戴尔也成为厦门市的一张‘名片’。到今天为止，戴尔的产值已占厦门市工业总产值的10%—12%。”黄陈宏说。

搭乘一带一路发展快车

改革开放伊始，国家创建沿海经济特区，戴尔选择了厦门作为进入中国的起点；后来，国家开发浦东新区，戴尔在上海建立了全球采购中心；国家提出振兴东北战略后，戴尔北上大连设立了国际服务中心；实施西部大开发战略后，2013年，戴尔选择在成都建立新厂，而这一年，国家提出共建“一带一路”倡议。

黄陈宏介绍，成都工厂投产后，迅速成为蓉欧铁路的大客户，戴尔产品从中国送达欧洲的时间，从海运的两个月缩短到两周之内。随着“一带一路”倡议的推进，沿线各国物流基础设施的互联互通，大幅提高了全产业链的整体效率。

通过与海关合作，戴尔在成都创造了一种全国首创的工单式报关模式，在成都海关试点后又在全国推广。现在成都海关的出口业务通关模式在全国都是领先的，已经实现无障碍、无纸化通关。

积极参与中国数字化转型

从2014年底加入戴尔担任大中华区总裁一职以来，黄陈宏讲得最多的词汇，是数字化转型。戴尔中国从过去围绕电脑生产建设相关产业集群，到全面拥抱数字化转型服务，致力搭建相应的开放式平台，汇聚中国合作伙伴的力量。

“如今，全球已进入工业4.0时代，数字化转型势在必行。今年，戴尔和国务院发展研究中心合作，联合发布了《传统产业数字化转型的模式和路径》的白皮书， 并与业界领先的本土厂商合作，推出了混合云、智能制造、虚拟现实和增强现实（VR/AR）、人工智能四大本地IT生态系统，帮助企业加速业务转型。”谈到这个话题，黄陈宏充满信心。

在不久前举办的首届中国国际进口博览会上，戴尔带来的上百件产品和解决方案，不少是为中国市场“量身定做”的，更加适合中国用户需求，将成为中国企业的数字化转型“基础设施”。

作为全球自由贸易的受益者，一位受访的戴尔高管表示，跨国公司希望和中国的合作伙伴一起，共同维护贸易自由化。

与改革开放同行，是戴尔在华20年的经验总结。黄陈宏用“在中国、为中国，风雨同舟、充满信心”来概括戴尔在华20年的成长历程。

“中国是戴尔在美国以外的最大市场。”黄陈宏说道，“2015年，迈克尔·戴尔先生访华时，宣布了‘在中国，为中国’戴尔中国4.0战略，承诺5年内在中国投入1250亿美元，对中国进出口额贡献不少于1750亿美元，戴尔在中国的生态系统每年支持100万个工作机会。目前，我们每年在中国的投入已大大超出当时的承诺。”

中国经济的发展为戴尔提供了发展机遇。黄陈宏表示，“展望未来，我们对中国经济发展充满信心，我们将深度参与中国数字经济发展，分享中国经济转型红利。”

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 14 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)