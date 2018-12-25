原标题：明年起部分药品原料实行零关税

明年1月1日起，我国对706项商品实施进口暂定税率；今年来我国五次宣布较大规模降低关税

12月24日，国务院关税税则委员会公布《2019年进出口暂定税率等调整方案》(下称《方案》)，对部分商品的进出口关税进行调整。自2019年1月1日起，我国对706项商品实施进口暂定税率，对94项能源资源产业商品不再征收出口关税；自2019年7月1日起，将对298项信息技术产品的最惠国税率实施第四步降税，同时对部分信息技术产品的暂定税率作相应调整。这是今年内我国宣布的第五次较大规模降低关税。

对706项商品实施进口暂定税率

《方案》对进出口关税税率方面的调整包括三个方面，一是最惠国税率，二是关税配额税率，三是协定税率。

在最惠国税率方面，2019年1月1日起对706项商品实施进口暂定税率，包括新增对杂粕和部分药品生产原料实施零关税，适当降低棉花滑准税和部分毛皮进口暂定税率，取消有关锰渣等4种固体废物的进口暂定税率，取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。继续对国内发展急需的航空发动机、汽车生产线焊接机器人等先进设备、天然饲草、天然铀等资源性产品实施较低的进口暂定税率。

706项商品涵盖生鲜食品、衣物、化工制品、医疗器械等多种类别。常见的食品例如冻鳕鱼2019年暂定税率为2%，碧根果暂定税率为7%，乳蛋白部分水解配方等特殊婴幼儿奶粉降至0。

药品原料方面，包括多种抗癌药原料和罕见病药原料，抗癌药原料例如奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂等，罕见病药原料例如青霉胺、吡非尼酮等，2019年暂定税率均为0。另外，还包括免疫制品、人用疫苗、遗传物质和基因修饰生物体等医疗用品，也实行零关税。

在新能源汽车方面，除了取消锂离子电池单体的进口暂定税率之外，纯电动汽车或混合动力汽车用电机控制器明年1-6月执行4%的关税税率。

自2019年7月1日起，将取消14项信息技术产品进口暂定税率，同时缩小1项进口暂定税率适用范围。

在关税配额税率方面，继续对小麦等8类商品实施关税配额管理，税率不变。其中，对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的关税配额税率继续实施1%的进口暂定税率。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税，并进行适当调整。

8549个税号的商品协定税率降低

在协定税率方面，2019年我国对原产于23个国家或地区的部分商品实施协定税率，其中进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚自贸协定以及亚太贸易协定。根据内地与香港、澳门签署的货物贸易协议，对原产于香港、澳门的进口货物将全面实施零关税。随着最惠国税率的降低，相应调整亚太贸易协定项下的孟加拉国和老挝两国特惠国税率。

进一步降税的进口商品协定税率表共有8549个税号的商品，涵盖大部分生活和生产用品，例如，在马、牛、羊、猪等动物方面，除了韩国之外，新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、澳大利亚、格鲁吉亚等国税率均为零；大部分冷冻海鲜商品如冻金枪鱼、冻沙丁鱼，新西兰、秘鲁、冰岛、澳大利亚等国也实行零关税。香港和澳门则对所有8549个税号的商品实行零关税。

在出口方面，自2019年1月1日起，继续对铬铁等108项出口商品征收出口关税或实行出口暂定税率，税率维持不变；对化肥、磷灰石、铁矿砂、矿渣、煤焦油、木浆等94项商品不再征收出口关税。国务院关税税则委员会称此举主要是为了适应出口管理制度的改革需要，促进能源资源产业的结构调整、提质增效。

- 背景

我国扩大进口再进一步

今年以来，我国此前已经有四次较大规模的降低关税：5月1日起，药品全面降税，将包括抗癌药品在内共28个税目的进口关税调整为零；7月1日起，对218个税目的汽车及零部件降税；7月1日起，对1449个税目的日用消费品降税，包括食品、服装鞋帽、家具用品、日杂百货、文体娱乐、家用电子、日化用品、医药健康等8类；11月1日起，对1585个税目的机电设备、零部件及原材料等工业品实施降税。

国务院关税税则委员会办公室有关负责人表示，连续多次自主调整，我国关税总水平由上年的9.8%降至7.5%，平均降幅达23%。

本次降税是今年宣布的第五次大规模降低关税，也是扩大进口的又一重要举措。商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明对新京报记者表示，这次降税覆盖范围比较大，既有民生方面，又有工业生产、节能环保方面。例如，抗癌药品关税已经全面降至0，本次又给其他药品原料降税，是进一步从源头上给老百姓看病降低门槛，增加了民生福祉。

白明还表示，我国降低与多个国家和地区的协定税率，是降低了与这些国家和地区进行外贸合作的门槛，意味着外贸交易流量加大，机会增多。我国与很多国家在很多年以前就已经签订了自贸协定，现在是在朝着零关税的方向分步前进。

今年4月10日，国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上提出中国决定在扩大开放方面采取一系列新的重大举措，其中一项即为主动扩大进口。11月进博会期间习近平表示，预计未来15年，中国进口商品将超过30万亿美元。白明说：“很多国家都在期待我国扩大进口，这些都是扩大进口的实招。”

(责编：杨曦、仝宗莉)