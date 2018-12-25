原标题：6个关键词看懂明年楼市：长效机制呼之欲出

住建部定调2019年房地产市场将保持调控政策连续性稳定性，切实稳地价稳房价。

12月24日，全国住房和城乡建设工作会议在京召开。住房和城乡建设部党组书记、部长王蒙徽全面总结了2018年住房和城乡建设工作，分析了面临的形势和问题，提出了2019年工作总体要求和重点任务。

关于大家普遍关心的房地产市场走向，澎湃新闻整理了住建部公布的重点工作任务，主要为以下6个方面：

1、长效机制

2019年重点任务显示，要以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。

住建部指出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，坚决防范化解房地产市场风险。

住建部此次重申“三稳”政策，体现政策连续性。今年8月7日，住建部在辽宁沈阳召开部分城市房地产工作座谈会，会议首次提出把地方政府稳地价、稳房价、稳预期的主体责任落到实处，确保市场稳定。

中国房地产数据研究院执行院长陈晟指出，此前中央经济工作会议中，关于房地产的内容放在了加强保障和改善民生内容里，房地产市场调控有‘规定动作’和‘自选动作’，从中央层面而言，要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。从地方层面而言，要因城施策，夯实城市政府主体责任。目前来看，有关房地产市场健康发展的长效机制已经更进了一步，可以说长效机制呼之欲出。

2、城市主体责任

住建部明确，坚持因城施策、分类指导，夯实城市主体责任，加强市场监测和评价考核，切实把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处。

中原地产首席分析师张大伟指出，分类指导也带来了更多的监管，未来房地产调控将以地方主导，住建部与中央指导的为主。未来不排除有部分城市政策调整，但地方主体责任要求房地产市场平稳的大原则不变。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此次政策在“城市主体责任”方面，明确了加强市场监测和评价考核的内容。这其实强调了两个工作。第一是要加强市场监测，第二是要评价考核，所以预计2019年针对各地政府会有更为细化的考核内容，这也会对当前的房地产调控和评价体系形成影响。

3、政策连续

住建部工作会议指出，继续保持调控政策的连续性稳定性，加强房地产市场供需双向调节，改善住房供应结构，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房，强化舆论引导和预期管理，确保市场稳定。加大房地产市场监管力度，继续深入开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产乱象专项行动。

在业内人士看来，未来住建部的约谈、预警将依然影响地方房地产调控，包括2018年的多轮多城市房地产巡查在2019年将依然常态化。

4、住房保障

住建部明确，加快解决中低收入群体住房困难为中心任务，健全城镇住房保障体系。

支持人口流入量大的一线、二线城市和其他热点城市，降低准入门槛，增加公租房有效供应，因地制宜发展共有产权住房。继续推进棚户区改造，严格把握棚改范围和标准，重点改造老城区内脏乱差的棚户区和国有工矿区、林区、垦区棚户区，加大配套基础设施建设，严格工程质量安全监管，确保按时保质保量完成全年任务。

12月17日，住房和城乡建设部发布数据显示，1－11月，已开工616万套，超额完成年度目标总量，完成投资16000多亿元。《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。按照住建部此前披露的信息，2018年到2020年将再改造各类棚户区1500万套。

业内人士称，严格把握棚改范围和标准，对棚户区的政策也有了明确的指导意见，严格把握标准，代表了棚户区改造从过去几年的求量逐渐过渡到求质量。

5、租赁住房

住建部指出，解决新市民住房问题为主要出发点，补齐租赁住房短板。

人口流入量大、住房价格高的特大城市和大城市要积极盘活存量土地，加快推进租赁住房建设，切实增加有效供应。

此外，住建部指出，在总结试点经验基础上，指导大中城市全面培育和发展住房租赁市场。继续推进集体土地建设租赁住房试点工作。

严跃进表示，此次政策提到了“补齐租赁住房短板”的概念，这体现了当前租赁市场的矛盾还是比较多的。类似短板，可以总结为“租售同权”是不到位的，尤其是类似教育配套等可能没有完善，这使得后续各类租赁住房房源还需要在这方面下功夫。

业内人士称，在改革方面，政策明确了“在总结试点经验基础上，指导大中城市全面培育和发展住房租赁市场”的内容。这或暗示后续各类省会城市的租赁市场改革力度加大，尤其是除了此前集体建设用地试点租赁市场的城市以外，其他一些省会城市，包括中部、西南、西北、东北等省会城市，进行试点的可能性是很大的。

6、住宅政策性金融机构

深化住房公积金制度改革，研究建立住宅政策性金融机构，加大对城镇中低收入家庭和新市民租房购房的支持力度，全面提高住房公积金服务效能和管理水平。

严跃进称，政策明确研究建立住宅政策性金融机构，这或暗示住房金融银行或公积金银行等建立的节奏将加快，这利好后续公积金的管理和使用。加大对城镇中低收入家庭和新市民租房购房的支持力度。后续公积金贷款或会有一部分“匀给”租赁市场，这是租赁市场的一个较大的改革亮点。

(责编：杨曦、仝宗莉)