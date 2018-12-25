六大专项附加 三步即可扣除

近日，国务院正式发布了《个人所得税专项附加扣除暂行办法》（以下简称《办法》）和新修订的个人所得税法实施条例，新的个人所得税法、实施条例和《办法》将自明年1月1日起实施。

12月24日，在国务院政策例行吹风会上，就《办法》和新修订的个人所得税法实施条例的相关内容，财政部、国家税务总局相关负责人进行了详细解读，并回答了记者提问。

专项附加扣除，为纳税人实实在在减负

“专项附加扣除，是这次个税改革的主要内容之一。为了让人民群众切实享受到改革的红利，我们在设计具体制度时，统筹兼顾各方面的情况，力求体现公平合理、利于民生、简便易行的原则。”财政部副部长程丽华表示，《办法》公布后，社会各界的评价是积极的、正面的，普遍认为专项附加扣除力度之大超出预期，是一项实实在在的减负政策。

根据《办法》，个税专项附加扣除包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等6项。

在子女教育方面，纳税人子女从年满3岁开始一直到整个全日制学历教育阶段的支出，按照每孩每月1000元标准扣除。

在继续教育方面，纳税人接受学历学位继续教育的，按每月400元的标准扣除，接受技能人员和专业技术人员职业资格继续教育的，在取得证书的当年按3600元的标准扣除。

在大病医疗方面，纳税人或其配偶、未成年子女医保目录范围内自付的医药费用超过1.5万元部分，在每年8万元限额内据实扣除。

在住房贷款利息方面，纳税人或其配偶发生的首套住房贷款利息支出按每月1000元的标准扣除。

在住房租金方面，按所在城市不同，分别按每月800元、1100元、1500元的标准扣除。

在赡养老人方面，独生子女按每月2000元的标准扣除，非独生子女与其兄弟姐妹按照每月2000元的标准分摊扣除，但每个人的分摊额度不能超过1000元。

“这次个人所得税改革多措并举，通过提高基本减除费用标准、设立专项附加扣除、调整优化税率结构等，使纳税人的税负普遍得到降低。”程丽华介绍，10月1日起提高“起征点”，月工薪收入2万元以下的纳税人，税负降幅超过50%，有相当多的纳税人因此不需要再缴纳个人所得税。明年1月1日起专项附加扣除实施后，将在纳税人已经享受到普惠性减税红利的基础上，再送给纳税人一个更精准的减税红包，进一步减轻税收负担。

“这些减掉的税收都实实在在地进了老百姓的腰包，增加了居民的实际收入。收入多了，大家的消费意愿、消费能力自然就会增强，这对于提振市场信心、推动经济高质量发展将会发挥积极作用。”程丽华说。

吸纳公众意见，扣除力度进一步加大

“在公开征求意见期间，一共收到了16527条公众意见。同时，财政部、国家税务总局还连续召开了多场座谈会听取各方意见。”程丽华说，征求到的意见主要集中在两个方面：一是提高扣除标准，二是扩大扣除范围。

比如，建议提高大病医疗、住房租金等方面的扣除标准；建议按照实际赡养老人人数来确定扣除标准；建议将技工教育明确纳入子女教育扣除范围；建议将大病医疗扣除范围由本人扩大到配偶及未成年子女等。

“对于社会各界提出的意见，我们高度重视，并进行了认真的梳理归纳。”程丽华介绍，对一些既有利于体现公平合理性又具备可操作性的意见，进行了合理吸收。主要体现在以下五个方面：

一是将技工教育纳入子女教育扣除范围。

二是将大病医疗支出的扣除范围，由纳税人本人扩大到配偶和未成年子女，并将扣除限额由6万元提高到8万元。

三是对夫妻双方婚前分别购买住房的首套住房贷款利息，婚后可以选择其中一套住房，由购房方按月扣除1000元，也可以由夫妻双方分别扣除500元。

四是适当提高住房租金扣除标准，将第一档城市的扣除标准由每月1200元提高到1500元；将第二档城市扣除标准由原来的1000元提高到1100元；第三档城市维持800元的标准不变。

五是对《办法》进行了文字性修改。

“考虑到目前征管配套条件等因素，还有一些意见没有吸收进来。”程丽华解释，专项附加扣除是一项全新的制度安排，我们先建立起基本制度框架，再按照循序渐进的原则对《办法》进行适时调整和完善。

1月份没赶上可在以后月份申报，晚报可以补扣

距离明年1月1日起《办法》实施只有一个星期的时间。很多人关心，要享受6项专项附加扣除，自己该如何办理？

“归纳起来，纳税人的办理申报就是三步：一是对条件，二是报信息，三是留资料。”国家税务总局总审计师刘丽坚说。

对条件，就是将个人情况与6项专项附加扣除的条件对照一下，看看自己有哪几项符合扣除的条件。比如，子女是否处于受教育阶段，老人是否已经达到60岁，在自己工作的城市有没有贷款买房或者租房等。

报信息，就是填写并报送专项附加扣除相关信息。具体填报方式有四种，供任意选择：一是下载手机APP“个人所得税”填写，二是登录各省电子税务局网站填写，三是填写电子信息表，四是填写纸质信息表。电子和纸质信息表都可以在税务局网站上下载。

“纳税人选择在扣缴单位办理扣除的，可以直接将信息报给扣缴单位，也可以通过手机APP或网页填写后推送给扣缴单位。这样单位在每月发工资时，就可以办理扣除。”刘丽坚介绍，如果纳税人想直接向税务机关申报，可以在第二年汇算清缴时将有关信息提供给税务机关后办理退税。

“提醒大家注意，首次填报信息要填写完整和准确，以后如果没有变化就不需要再填报。还有就是大病医疗支出，要到年底才能算出一年支付的医药费，所以要在第二年汇算清缴时才能扣除。”

留资料，根据《办法》规定，部分扣除项目需要纳税人留存必备资料。“专项附加扣除政策在我国还是首次实施，各方信息共享还需要一个逐步健全完善的过程。我相信随着时间的推移，需要大家留存的资料会越来越少。”刘丽坚说。

“需要特别说明的是，留存资料不需要报送扣缴单位和税务机关，也不是所有项目都需要留存资料。像继续教育的资格证书、住房贷款合同等，纳税人自己留存备查即可，不用报送；教育部门的信息比较全面，子女在境内接受教育的资料也不用留存。”刘丽坚说，税务部门事后核验时，凡是能通过部门之间信息共享核对的，不需要找纳税人查阅留存资料。但是如果部门信息核对不上，就会找纳税人核对，希望大家能够支持和配合。

“专项附加扣除政策，是此次个税改革的最大亮点之一。刚刚结束的中央经济工作会议，进一步要求落实好个人所得税专项附加扣除政策。目前，税务机关正在全力以赴做好各项准备工作，确保让纳税人及时享受到政策红利。”刘丽坚表示，明年如果有的纳税人申报晚了，1月份没赶上抵扣也没关系，晚报可以补扣。纳税人可以在2月或者以后月份申报，在下个月发工资时进行补扣，该享受的减税红利一点都不会少。

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 02 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)