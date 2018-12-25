原标题：难在哪、怎么看、如何转？制造业高质量发展要形成合力

难在哪 怎么看 如何转

制造业高质量发展要形成合力

经济日报·中国经济网记者 顾 阳 熊 丽

12月21日，江西旭昇电子有限公司(吉水)生产车间员工在高度自动化生产线上忙生产。该公司是一家专业从事PCB(集成线路板)生产的企业，拥有目前国内最长的468米自动化一体PCB生产线。公司总投资20亿元，年产能1600万平方米，年产值30亿元。廖 敏摄(中经视觉)

近年来，我国制造业取得的发展成就有目共睹。然而，制造业“大而不强”“全而不优”的问题依然存在。在国家发展改革委举办的座谈会上，与会代表认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力——

在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的第五期“215经济茶座”上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开了深入探讨。

我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

企业痛点难点有哪些

说起制造业发展中的难题，企业最有发言权。

“每到‘618’‘双11’前后，就有大批工人辞职。这些20多岁的年轻人更愿意去做快递小哥，因为这1个月就能挣上一两万元……”来自浙江的西子联合控股有限公司总工程师颜飞龙对此体会良多：产业工人培养周期长，没有几年时间培养不出一名好的技工，但员工的稳定性却是个大问题！

不仅是一线员工，制造业对高端人才的吸引力也在下降。国家信息中心经济预测部主任张宇贤坦言，许多高科技人才并未将所学应用到制造业，而是“利用专业技术玩金融”，高端科技人才择业“脱实向虚”的趋势值得注意。

“现在资本市场上有些人急于赚快钱。如果制造业企业家辛辛苦苦干一年，还不如炒一套房赚得多，谁还去干制造业？”颜飞龙说，希望各级政府能够多支持一些慢公司、笨公司、小公司。“慢公司不是它想慢，而是制造业项目往往投资周期长；笨公司也不是它笨，它就是想踏踏实实地发展，不想走偏门。这些小公司其实是有科技含量的，未来可能会产生颠覆式创新技术。”

事实上，融资难、创新难，依然是当前众多制造业企业面临的共同烦恼。

中国企业联合会研究员刘兴国表示，银行贷款与企业的生产周期往往不匹配，导致大量中小企业为了获得资金需要付出更高的成本，不仅影响到中小企业的发展，甚至连生存都成了问题。

在研发领域，缺乏关键核心技术的局面尚未得到根本改观。“我们在企业调研时感受最深的，就是很多企业都存在装备制造和核心部件受制于人的局面。”中国宏观经济研究院产业所工业研究室主任付保宗的体会，引发了与会代表的共鸣。

潍柴控股集团副总经理陈大铨坦言，目前市场对发动机性能的要求越来越高，但一些关键零部件还得从国外进口，“类似的产品虽说国内也有，但在可靠性、一致性上相对差些，关键零部件对我们还是有制约的”。

长城汽车股份有限公司高级副总裁胡树杰直言不讳：长城汽车虽然研发和制造能力已达到外资品牌水平，但仍需要从发达国家进口工业机器人、数控加工机床等装备，以确保产品的加工精度和品质。

“目前，制造业高质量发展亟待解决高性能芯片依赖进口、工业软件缺乏自主研发、高端数控机床自给率不足、关键基础件性能质量欠缺等问题。”胡树杰说。

制造业优劣势怎么看

改革开放以来，我国制造业得到了持续快速发展，目前已建成了门类齐全、独立完整的制造体系。从整体看，制造业规模虽跃居全球第一，但大而不强的问题仍然突出。

长期对中国500强企业跟踪调研的刘兴国，用“五低一少”来描述我国制造业整体现状。“五低”分别是研发投入明显偏低、增值率很低、利润率与国外相比明显偏低、国际化率低和人均产出率低；“一少”则是中国制造业领域的国际知名品牌较少。

“增值率平均值只有美国、德国的一半左右，说明我国制造业整体还是以简单粗浅的加工为主，附加值高的环节参与较少；制造业的利润率与其他一些产业相比，存在明显失衡；国际化率低，说明大多数制造业企业还没有参与到国际化中去。”刘兴国解释说。

张宇贤认为，制造业首先面临的是“四基”不强，即在基础原材料、基础工业、基础元器件、基础技术方面亟须提升，其次是核心技术问题，但最根本的是人才问题，这也是突破核心关键技术“卡脖子”问题的关键所在。

在付保宗看来，当前我国制造业已进入“爬坡过坎，不进则退”的关口，面临着国内国外的“双向夹击”。一方面发达国家推动制造业回流，实施贸易壁垒，围堵我国中高端制造业，东南亚一些国家也利用成本优势追赶我国制造业；另一方面，我国制造业不断面临着生产成本高企、人口红利下降等不利因素影响。

“挑战在增多，但我国制造业的机遇仍在。”张宇贤表示，全球化趋势不可逆转，全球价值链的正常运转不会被破坏。在改革开放的环境下，我们完全可以赶上或者迎接第三次科技革命，这是非常大的机会。从内部来看，我们拥有最大的消费市场、完整的产业配套和强大的基础设施，拥有全世界最多的技术工人和中高端研发人员，这是新的人才红利。此外，我们还在实施创新驱动战略，完全可以在某些领域实现换道超车。

如何转向高质量发展

专家指出，推动制造业高质量发展，关键是发挥市场在资源配置中的决定性作用。同时，政府要在强化国家战略引领、建立良好创新生态、优化产业结构、营造公平有序的市场环境等方面更好发挥作用。

“我所理解的制造业高质量发展，就是合理满足消费者正常物质需求的发展。”张宇贤表示，消费和需求本身没有高低贵贱之分，满足消费和需求的产业也没有高低贵贱之分，“应努力保持制造业内部高中低的合理比例，以满足不同消费群体的需求，不求最好、但求正好”。

企业如何做？“保持企业长久健康发展，还是要靠坚持创新驱动、坚持品质立企、坚持人才为本。”陈大铨认为，要抓住数字化、智能化机遇，打通传统企业的研发、设计、制造、交付等环节，提高产业的协作效率。在突破核心关键技术方面，要“引进来”“走出去”相结合，把吸收、消化和再创新结合起来，积极融入全球科技创新体系中。

“去年，海尔集团全球收入达到了2419亿元，今年前10个月达到2200多亿元，利润和销售收入都实现了两位数增长。”海尔集团产业规划及政策总经理刘振宇表示，目前国内外环境的变化之所以对海尔影响较小，主要得益于海尔坚持两条主线，一条是以时代变革为主线，从引进国外技术到整合全球资源，再到布局全球市场，始终做时代的企业；另一条是以人的价值为主线，通过“人单合一”，使员工在创造用户价值的过程中创造自身的价值。制造业向高质量发展，企业可以从战略、组织和机制的转型重构上着力。

政府该做什么？付保宗认为，在当前爬坡过坎阶段，政府主要是搭平台、优环境、建生态、补短板、稳预期，“市场体系好比奥运场的运动选拔机制，政府不需要选择谁最优，只要把准入标准和退出机制设计好，把裁判选好，剩下谁优谁劣自然就分出来了”。

(责编：杨曦、仝宗莉)